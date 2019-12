Si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declara improcedente la propuesta, solicitaré el cambio de unidad ejecutora, mencionó el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, en referencia a la adenda que evaluará la mencionada cartera para dar su conformidad y continuar con las obras de la presa Palo Redondo, de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh).

“A mí no que me interesa ser la unidad ejecutora. Lo que me importa es que la obra se haga”, agregó. La autoridad regional sostuvo que este tema lo tiene en su agenda para poder exponerlo en el 12° GORE Ejecutivo, el 12 de diciembre.

PUEDES VER “Reservas mineras se agotan y única alternativa es Chavimochic”

Incluso agregó que como no hay Congreso de la República en funciones se podría cambiar la unidad ejecutora inmediatamente a través de una declaratoria de urgencia y ver la posibilidad de realizar Palo Redondo a través del convenio gobierno a gobierno. Así lo conversó con el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, en su reciente visita.

Respecto a la presentación de la adenda, Llempén manifestó que se han levantado las observaciones que hizo Proinversión y que está lista para enviar al MEF, entidad que se tomará una semana en evaluar.

“Yo ya he manifestado al presidente Martín Vizcarra y al premier Vicente Zeballos que este mes nosotros tenemos que decidir si se aprueba o no se aprueba la adenda y en función a eso trazaremos la hoja de ruta de cómo va a desenvolverse la tercera etapa de Chavimochic”, refirió.

De otro lado conversará con el presidente Martín Vizcarra la posibilidad de que retiren del presupuesto de la región los 240 millones de soles que se tienen asignados en el presupuesto de la tercera etapa de Chavimochic, los cuales no se pueden ejecutar mientras el proyecto de irrigación siga trabado.

“No es que no se quiera ejecutar o no haya habido la capacidad adecuada para ejecutar, ustedes saben que durante todo el año yo he estado gestionando la posibilidad solamente de terminar Palo Redondo y dar por concluida la concesión. Ya no va a haber el Canal Madre ni los 20 años de concesión”, precisó.