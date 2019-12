Contaminando el agua de Lima y Callao

Por Luis Pariona

Portavoz de Ariana Operaciones Mineras Sac

Escudándose en una supuesta “campaña nacional de incidencia sobre el cuidado y la preservación de las fuentes hídricas del Perú”, denominada “Día Cero Perú”, la ONG CooperAcción nuevamente ha emprendido una controvertida cruzada de desinformación en las redes sociales, insistiendo en falsear y distorsionar la problemática del abastecimiento hídrico de Lima y Callao, con el fin de paralizar el proyecto minero Ariana¹.

A todas luces, es una desesperada maniobra para ejercer presión mediática e influenciar en el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, al más puro estilo apocalíptico de los psicosociales y la prensa amarilla de los años 90.

Cuya titular, la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, próximamente debe pronunciarse respecto a la demanda de amparo que el subdirector de esta ONG, José de Echave, y sus aliados, interpusieron el pasado 25 de abril buscando paralizar los trabajos de construcción del referido proyecto.

Pese a su autoproclamada razón de ser, en los tres meses que lleva desde su lanzamiento, esta plataforma no ha hecho ni alusión siquiera a alguno de los cientos de ríos y miles de fuentes hídricas contaminadas o en riesgo de serlo de todo el país.

Estricta y exclusivamente, solo está direccionada en contra del proyecto Ariana, buscando alarmar a la población, difundiendo textos, imágenes y clips apócrifos que sostienen falsamente que de manera inminente contaminará con relaves el agua que consumimos y que irremediablemente nos dejará sin este vital elemento.

Es un riesgo que no existe, una falsedad que no han podido demostrar. Pero, al parecer, esto no les importa mucho, que sus objetivos de grupo están por encima de la veracidad, el prestigio y la legitimidad que una causa colectiva y derecho fundamental, como el acceso al agua potable debe tener.

El carácter político de esta ofensiva y la forma aleve que sus impulsores tratan de sorprender con ella contamina y daña severamente la causa ambiental en el Perú.

- ¹Proyecto de cobre y zinc actualmente en construcción en el lado oriental de la Cordillera de Los Andes, distrito de Marcapomacocha, Yauli–La Oroya, en Junín, a 167 km de Lima.

- Esperamos la respuesta del señor José de Echave.