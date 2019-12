Diciembre y enero tendrán mejor rentabilidad en bolsa

Cualquier persona puede invertir en la Bolsa de Valores, pero debe estar segura de si quiere tomar riesgos o no.

La verdad es que no hay un mínimo porque puedes empezar comprando una acción. Hay compañías muy económicas y las compañías estrellas cuestan más de US$ 100 por acción. No hay ninguna ley que te diga que puedes invertir un mínimo de acciones.

Alguien que quiera invertir lo primero que debe hacer es educarse financieramente. Lo segundo es tomar acción para aplicar lo aprendido. Abrir una cuenta de trading se puede hacer desde cualquier país. A través de esa cuenta se da acceso y se puede empezar.

Hay muchos ejemplos de compañías que han triplicado la rentabilidad a través del tiempo. Este año en Latino Wall Street nos enfocamos en dos compañías.

Lo recomendable es que inviertan en compañías que tienen demasiado potencial para ser compañías estrellas.

Siempre habrá subidas y bajadas. El punto es que continúe con el patrón de crecimiento. Miremos compañías que todos usamos, por ejemplo, Apple cuyo crecimiento ha sido increíble en los últimos años. Si nos enfocamos en compañías así, para que pierdas dinero se tendría que ir a la bancarrota.

Estamos batiendo los récords en términos de irnos al alza. La Bolsa de Valores está fuerte y hay espacio para continuar subiendo. La época navideña es la de mayor movimiento en las empresas. No existen tantas ventas en el año como en Navidad. Se consumen más productos y se compra más en todo el mundo, esto beneficia a las compañías. Eso no se ve en los reportes hasta enero. Entonces este mes y el próximo son claves para las rentabilidades.