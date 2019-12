BCR: Exportaciones no tradicionales crecieron 2,9% entre enero y octubre

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron los 1.204 millones de dólares en octubre, monto mayor en 1,1% frente a similar mes de 2018, destacando el aumento del volumen embarcado, así lo indicó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Con ello, las ventas al exterior de productos no tradicionales acumularon un valor de 11 mil 163 millones de dólares en los primeros diez meses del año, un 2,9 por ciento superior a las registradas en el mismo periodo del año previo. Ello reflejó el aumento en 5,4 por ciento de los embarques, en particular, de productos pesqueros, agropecuarios y de minería no metálica.

De enero a octubre, se observaron mayores ventas de paltas (1,1%), arándanos (45,9%), pota congelada (49,8%), uvas (19,2%) y espárragos (5,5%), entre los principales.

El valor de las exportaciones no tradicionales peruanas acumulan un aumento de 2,9% en los últimos 12 meses a octubre de 2019, el segundo mayor crecimiento entre los principales países de la región.