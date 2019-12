Dólar podría cerrar el 2019 cotizando entre 3,36 soles y 3,38 soles

Los avances en la negociación entre China y Estados Unidos para solucionar la guerra comercial en la que ya están más de un año, estaría fortaleciendo las monedas internacionales en los últimos días, entre ellas, el Sol peruano, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Justamente, algunos adelantos sobre lo que proyectan analistas y financieros, revelan que el dólar terminaría el año con un valor similar a como arrancó: entre 3,36 soles y 3,38 soles, según el último informe de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas, publicado por el BCR el viernes.

En detalle, los 19 analistas económicos consultados, proyectan que el “billete verde” cierre este año en 3,36 soles, un punto más de lo que estimaron en el informe anterior (octubre). Mientras que el sistema financiero, en 3,38 soles por dólar (en octubre dijeron 3,35 soles). Finalmente, con una proyección también al alza, las empresas financieras prevén un cierre en 3,37 soles.

BCR - BCR - Proyecciones del dólar

Cabe recodar que en diciembre del 2018, la moneda estadounidense cerró con un promedio mensual de 3,363 soles, y para enero de este año,el promedio fue de 3, 34 soles. En lo que va del 2019, el dólar alcanzó su máximo pico el pasado 2 de setiembre, cuando se ubicó en 3,396 la compra y 3,405 la venta.

Su alta volatilidad ha ido de la mano con los “tuits” y pronunciamientos de Donald Trump, presidente estadounidense, sobre sus relaciones comerciales con China y otras economías, según explica a La República el economista Jorge González Izquierdo.

“El comportamiento del precio del dólar está determinado principalmente por factores externos de la economía peruana, y el factor fundamental es el comportamiento del Gobierno de Trump. Cada vez que habla el dólar sube o baja. Cuando se pronunció sobre tirar abajo las negociaciones con China y Estados Unidos y los aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina, el dólar subió, pero luego el efecto se disipa”, señala el experto.

Sin embargo, en las últimas semanas han llegado más noticias positivas de la Casa Blanca respecto a las negociaciones con el gigante asiático. “Hay esperanza de un Acuerdo China - Estados Unidos, y eso ha hecho que toda las monedas se aprecien. El sol (moneda peruana) estaba fuerte”, afirmó en una reciente conferencia Julio Velarde, presidente del Banco Central.

Efectos del dólar

Izquierdo indica que el tipo de cambio no impacta en la inflación, sino que su efecto es neutro. Asimismo, “el hecho de que la moneda extranjera se haya mantenido estable en promedio no ha tenido tampoco efectos en las exportaciones e importaciones y tampoco ha generado consecuencias financieras”. Es decir, si tenías crédito en dólares, no debería haberle afectado.

En tanto, explica que las caídas de las exportaciones en toda los primeros siete meses del año se explican debido a los menores envíos así como a una disminución del precio de algunos productos tradicionales.

Estimados a 12 meses

Las expectativas de tipo de cambio a 12 meses se incrementaron a 3,37 soles por dólar en noviembre.