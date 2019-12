Ley de Genéricos: Mifarma indicó que mañana se restablecerá por completo su sistema

Por: Christian Alcalá P.

En su segundo día de entrada en vigencia la Ley de Medicamentos Genéricos, la cual establece que todas las boticas y farmacias están en la obligación de vender un listado de 31 medicamentos genéricos esenciales en Denominación Común Internacional (DCI), las grandes cadenas continúan sin vender los genéricos de ley.

Tal como lo comentamos ayer, una de las cadenas más grandes de farmacias, como Mifarma no tenían amoxicilina (uno de los fármacos que toda botica y farmacia debe tener disponible en versión genérico), en su defensa manifestaron que sí tenían el stock, sin embargo una “falla en el sistema” no les permitía ingresar los productos, por lo que no se podía vender al público. El precio de la amoxicilina de marca es de S/ 1,20 cada tableta, mientras que el de genérico tenía un costo de S/ 2,10 en blíster de 10 tabletas, es decir, S/ 0,21 por unidad.

Esta mañana, La República realizó nuevamente un recorrido por las grandes cadenas de farmacias, entre ellas la ya mencionada, y nuevamente nos explicaron que la falla en el sistema persistía y en otros casos nos mencionaron que se les había agotado. En el caso de Inkafarma (otra grande cadena de farmacias) nos indicaron que se les había acabado “hace semanas”.

Este medio logró comunicarse con Inretail Pharma, que agrupa a Mifarma e Inkafarma y nos confirmaron que el problema ya se estaba solucionando, y que se restablecerá el sistema de manera escalonada, por lo que mañana todas las farmacias de esa cadena podrán registrar los productos. En cuanto a la falta de stock que se notó en las farmacias Inkafarma, nos indicaron que ya se encuentran en el proceso de carga de todos los productos genéricos.

Cabe mencionar que los establecimientos tienen tres meses para que se adecuen a la norma vigente. Es decir, no se les sancionará por no vender. Terminado dicho periodo que dura hasta marzo, las multas para las grandes farmacias que no respeten la Ley serán de hasta 2 UIT y en el caso de las pequeñas será hasta 1 UIT.