Renta Joven: Tercera convocatoria llegará a Cajamarca, Ica, Ayacucho, Tacna y Lima

La tercera convocatoria del Bono de Arrendamiento de Vivienda, conocido como Bono Renta Joven, llegará a Ica, Ayacucho, Cajamarca, Tacna y Lima, informó el ministro de Vivienda, Rodolfo Yáñez.

Asimismo, detalló que este 12 de diciembre se lanzará la tercera convocatorio del subsidio para parejas jóvenes y que se otorgarán 3.000 bonos; de los cuales se destinarán 1.000 bonos para Lima y se distribuirán 2.000 subsidios para las otras cuatro regiones.

“Para el otro año tenemos como principio la meta de 8 mil bonos, como este año. Pero como la gente está respondiendo de manera favorable, vamos a ver si se puede aumentar”, manifestó el titular del sector.

Cabe recordar que el programa otorga un subsidio de 500 soles a parejas jóvenes entre 18 y 40 años de edad de bajos recursos económicos, con el objetivo de cubrir parte de su alquiler (350 soles) y a la vez ahorrar (150 soles) por un periodo de 5 años para la cuota inicial de una vivienda nueva.

Para ser uno de los beneficiarios deberá cumplir los requisitos que establece el Fondo Mivivienda.

Entre los principales requerimientos está no ser propietario de ningún terreno o propiedad, no haber sido beneficiario con otro programa de vivienda. Asimismo los ingresos de la pareja no deben exceder en conjunto los 3.540 soles.

Segunda convocatoria

El titular del sector recordó que hoy iniciaron las inscripciones de la segunda convocatoria del Bono Renta Joven, el cual otorgará 1.000 bonos a Lima y Callao, 500 a Cusco, 500 bonos a Chiclayo, 500 bonos a Piura, 500 bonos a Huancayo.

Las inscripciones se realizarán en Centros de Atención al Ciudadano (CAC) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).