Una seguridad social no tan segura

Por: Giovanna Prialé - Presidenta de la Asociación de AFP.

La seguridad social en el país es un derecho que todos los peruanos tenemos ganado constitucionalmente, pero ¿qué sucede si esta se viene afectando? La respuesta es: nada. Hoy en día hay empresas privadas y entidades públicas que, en su rol de empleadores, retienen los aportes a la ONP, AFP y EsSalud de sus trabajadores, pero no los pagan. ¿Quién los sanciona? Absolutamente nadie.

En el 2016, 814 entidades públicas se acogieron al REPRO-AFP, un régimen que busca devolver los aportes de los trabajadores que fueron retenidos y no pagados en sus cuentas individuales en su AFP. A esta deuda, se le descontó los intereses para incentivar el pago, reduciéndose de S/7,500 millones a S/1,488.5 millones (considera los aportes más la rentabilidad que se hubiese generado en la AFP), la que se pagará hasta en 120 cuotas mensuales, y así devolver el dinero a 254,045 trabajadores estatales. A pesar de ello, hay 178 entidades que no vienen cumpliendo con el pago de sus cuotas, y no hay autoridad que los fiscalice o sancione, volviendo a fallarles a casi 86 mil trabajadores.

El MEF del entonces ministro Oliva había preparado un Proyecto de Ley para crear un segundo REPRO-AFP, con la finalidad de que se acojan más de 2,000 entidades públicas que no se habían acogido en el 2016; y así devolverle S/713 millones a 2,100 trabajadores del Estado. Este se encuentra a la espera de encontrar la luz por la actual gestión de la ministra Alva; siendo igual de importante como el DU de aseguramiento universal de salud recientemente publicado. El perjuicio está consumado, y las posibilidades de enmendarlas, en espera.

El sistema de cuentas individuales de capitalización, en el que se sustenta el SPP, sí funciona; los actuales pensionistas presentan una tasa de reemplazo (pensión/sueldo) entre 32% y 72%; y no 20% como algunos opinólogos indican; muy por encima al del sistema nacional de pensiones. Sin embargo, es necesario que las entidades privadas y estatales no vulneren los derechos de los trabajadores. Hace unos días se realizó la “Semana de la Protección Social” en Ginebra, evento al que fui invitada por la OIT; en el que, compartiendo las problemáticas en torno a este tema, noté que somos el único país donde se da este tipo de problemas y con total impunidad. ¿Acaso el derecho a pensión no es igual de importante que el acceso a salud?