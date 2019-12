Mincetur: Exportaciones peruanas crecen 2,8% en octubre tras 13 meses de caída

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reveló hoy que las exportaciones peruanas crecieron 2,8% en octubre, tras treces meses de caída. El impulso fueron las exportaciones tradicionales (3,4%) y no tradicionales (1,4%).

“Las exportaciones crecieron en octubre por las mayores ventas de productos pesqueros (harina, aceite de pescado, pota) y minerales metálicos (plomo, hierro, cobre). Se registró un aumento importante de los volúmenes exportados de cobre y harina de pescado”, indicó el titular del Mincetur, Edgar Vásquez.

En referencia a ello, Juan Varilias, expresidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), indicó que este “siempre es un sector ciclico y depende mucho de las condiciones climatológicas”.

“Hemos tenido un invierno un poco frió, y se prevee un verano muy caluroso. Entonces, aparecerán nuevos peces ya que estos cambian de zona, y esto podría ser beneficioso o perjudicial”, expresa.

En el periodo enero a octubre de 2019, las exportaciones del país disminuyeron 5,4% debido, principalmente, a caídas en los precios de los principales productos de exportación. Por ejemplo, el precio del cobre, primer bien de exportación del país cayó 8,9%.

Al respecto, Varilias, señaló que la caída se explica por la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China. “Los efectos se siguen sintiendo. Los países están comprando menos. China está comprando menos minerales así como otras naciones. La coyuntura interna también está afectando, como los conflictos en el sector empresarial", señala.

También disminuyeron los precios del zinc y del plomo (-13%). No obstante, aumentaron los precios del oro (7,8%) y de la plata (1%). El ministro Vásquez destacó que en los primeros diez meses del año, los rubros que lograron aumentar las exportaciones fueron la pesca no tradicional (13,9%), agropecuario no tradicional (5,8%) y químico (2,4%).

El origen de estos productos es principalmente Piura, y los mercados de destinados son mayoritariamente los países de la Unión Europea. De la misma forma, aumentó la venta de jurel y trucha por los mayores volúmenes exportados”, sostuvo.

Cabe destacar que los envíos agropecuarios continuaron creciendo gracias a la mayor oferta exportable de fruta. “La exportación peruana de frutas aumentó 8,2% como resultado del crecimiento continuo de los envíos de arándano (46,2%) y uva (19,2%)”, indicó el titular del Mincetur.

El experto sostiene que las exportaciones de productos frescos, frutas sobretodo, siempre se incrementan más.

Por último, Varilias indicó que las exportaciones totales crecerán entre 7% y 8% en el acumulado total del año.