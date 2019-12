Cerca de 30 empresas exportadoras de alimentos y operadores de servicios turísticos realizaron negocios por 8 millones de dólares durante la China International Import Expo (CIIE), la feria comercial más importante del gigante asiático, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

“La participación peruana ha sido muy fructífera en territorio chino. La quinua, los langostinos, el café, el sacha inchi, chía, la kiwicha, las castañas y el chocolate fueron los productos peruanos que despertaron mayor interés en el comprador asiático. China es un valioso aliado para cerrar importantes negocios, así como para impulsar lo mejor de nuestras exportaciones y destinos turísticos en Asia”, manifestó Luis Torres Paz, presidente ejecutivo de Promperú.

La participación peruana en la CIIE, que se realizó en Shanghái del 5 al 10 de noviembre, formó parte de la gira peruana que se realizó en Asia, y que incluyó a la cosmopolita ciudad de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), con el objeto de impulsar al país como un proveedor de productos de calidad y difundir sus atractivos turísticos.

Durante la exposición peruana en suelo chino se realizaron diversas activaciones para promover las marcas sectoriales Super Foods Peru, Coffees from Peru, Pisco, Spirit of Peru y Alpaca from Peru.

Perú conquista China

Asimismo en esta gira, Promperú y T – Mall, principal plataforma online de China para promover el comercio electrónico de empresas, firmaron un convenio que permitirá incrementar la presencia de productos peruanos en Asia.

Aprovechando su estadía en Shanghái, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, fue invitado a inaugurar el Foro de Comercio y Economía para China, África y Latinoamérica, organizado por el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el más grande de ese país y el mayor en el mundo por capitalización del mercado.

PUEDES VER Promperú: Apuntamos a internacionalizar las empresas manufactureras en Colombia

En este encuentro, el titular de Mincetur aprovechó la oportunidad para destacar la relación peruano-china y saludar el importante crecimiento que han tenido las inversiones del gigante asiático en nuestro país.

De otro lado, el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz, que formó parte de la delegación, dio a conocer a los asistentes de la CIIE la realización de la Expo Perú Los Andes 2020, junto al ministro Edgar Vásquez.

Este fue el lanzamiento internacional de la exposición regional y se invitó a los empresarios chinos a participar en esta gran plataforma comercial que congregará a productores principalmente de las regiones que integran la Mancomunidad de Los Andes (Apurímac, Ayacucho, Junín y Huancavelica).