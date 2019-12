Farmacias podrán seleccionar el 80% de lista de genéricos

Patricia Ojeda sale de la farmacia del hospital de la Solidaridad (Sisol) sin ningún medicamento en la mano. “Acabo de preguntar y me cuesta carísimo, quiero comprar un Flucomix y me sale S/ 48. Me dicen que solo tiene de marca y ya sé que los de marca están más caras, entonces voy afuera a comprarlo”, lamentó la madre de familia.

En este caso, la receta estaba prescrita con el nombre comercial, ya que el término genérico es Fluticasona. Sin embargo, es importante recordar que la ley ya exige a los médicos prescribir en genérico con Denominación Común Internacional (DCI).

Por otro lado, Greicy Ramos de 27 años es una paciente recurrente de Amoxicilina. "Me parece bien que hayan implementado en todas las farmacias. Esto sí había, otra cosa es que las grandes industrias no querían vender. Yo siempre estuve informada y exigía el genérico", dijo.

Para facilitar el acceso a estos medicamentos a bajos costos, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó la lista de los 31 genéricos, en 44 presentaciones en total, que deberán estar disponibles en todas las boticas y farmacias del Perú una vez que se publique el reglamento.

Al respecto, Víctor Zamora, asesor en Políticas Públicas del despacho ministerial del Minsa, adelantó que las farmacias podrán seleccionar el 80% de esta lista, de acuerdo a la zona y tamaño de cada establecimiento.

Asimismo, recordó que la medida comenzará con una marcha blanca de tres meses, hasta febrero del otro año, periodo en el cual no se impondrán multas y el Minsa orientará a las boticas y farmacias para que se adecúen a la norma.

"Una vez terminado el periodo de fiscalización orientadora, las multas se impondrán escalonadamente. Es decir, primero se llamará la atención, luego se impondrá multa de 0,5 UIT (S/ 2.100), luego 1 UIT (S/ 4.200) y finalmente 2 UIT (S/ 8.400)", detalló Zamora.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar), Ana María Jimenez, indicó que su gremio llegó a un acuerdo con el Minsa para diferenciar las multas respecto a las grandes cadenas de farmacias. “Para las remypes la multa será de 0,5 UIT a 1 UIT. Y para las empresas grandes será hasta 2 UIT”, aseguró.

Al respecto, el asesor del Minsa señaló que el Ministerio de Justicia no permitió aplicar la diferenciación. Sin embargo, será la publicación del reglamento el que oficializará las medidas que se tomarán respecto a esta ley.

Medicamentos especiales

El decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, señaló que el gremio está en desacuerdo con la inclusión de 4 medicamentos psicotrópicos (salud mental), como el Clonazepan, ya que estos requieren de permisos especiales.

Stock en farmacias independientes

“Nosotros siempre hemos vendido genéricos y estamos de acuerdo con la norma porque la variación de precios es abismal”, expresó Jesús Espinoza, químico farmacéutico y dueño de la farmacia San Gabriel ubicada en el Centro de Lima, quien detalló que el Salbutamol en genérico cuesta S/ 4, mientras que de marca está S/ 24.