Francia espera que la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a 2.400 millones de dólares de productos franceses, entre ellos el champán, en represalia a los impuestos a los gigantes tecnológicos estadounidenses, no se concrete, dijo el martes en Washington un alto funcionario francés.

El anuncio del gobierno de Donald Trump “abre un período de 30 días de consultas. Lo que esperamos es que todavía haya espacio para discutir, consultar y que no esté todo dicho”, dijo a la AFP Cédric O, secretario de Estado para la Economía Digital de Francia.

Washington anunció el lunes por la noche su intención de imponer aranceles de hasta el 100% a una serie de productos icónicos en respuesta a una tasa a los servicios digitales que considera discriminatoria hacia sus empresas, reviviendo las hostilidades con París en este asunto espinoso.

En la lista de productos que Estados Unidos prevé gravar hay muchos quesos, incluyendo el roquefort, yogures, vinos espumosos, cosméticos como jabón, maquillaje y labiales, y bolsos de mano.

“Nuestra prioridad también es llegar a un acuerdo a nivel internacional” en el marco de la OCDE, agregó Cédric O, recordando que el propio Trump lo había mencionado.

“Sería sorprendente si los estadounidenses deciden retirarse de esta discusión multilateral”, continuó, especialmente porque Francia ha hecho “un gran esfuerzo para llegar a un compromiso con la propuesta de Estados Unidos”.

El secretario francés también insistió en que su país no dará marcha atrás en el tema de las tasas y señaló que si Estados Unidos impone estos aranceles adicionales, no sería digno del comportamiento de un aliado o un socio comercial. No sería “bueno para Estados Unidos, ni para Europa, ni para las empresas involucradas”, opinó.

La tasa francesa a los servicios digitales, conocida como “Gafa” (por las iniciales de Google, Apple, Facebook y Amazon), fue promulgada este año e impone un gravamen de cerca de 3% al volumen de negocios de compañías tecnológicas en Francia, que suele proceder de la publicidad en línea y la venta de datos con fines publicitarios.

FUENTE: Agencias