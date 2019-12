Empleo: Cinco consejos para perder el miedo a hablar sobre el sueldo con tu jefe

Llevas tiempo en la empresa y piensas que tu trabajo no va a acorde con el dinero que recibes cada mes.

Si crees que es el momento de hablarlo con tu superior, no tengas miedo, ya que estás en tu derecho de intentar negociar un salario acorde con el esfuerzo que haces por la compañía.

1. Lo primero que debes hacer es intentar esperar a que sea la empresa la que te comunique que ha decidido efectuar cambios en tu salario. Si pasa el tiempo y eso no ocurre, es cuando debes tomar tú la iniciativa.

2. Intenta hacerlo en un momento que sea un cambio de ciclo. Es decir, cuando comience el nuevo año laboral o cuando sea tu aniversario en la compañía.

3. Da las razones por las que crees que te mereces un aumento de sueldo. Muestra ejemplos de trabajos que han reportado beneficios a la empresa.

4. No intentes exigir nada, simplemente muestra tu descontento con tu sueldo actual. Hazles saber que un aumento te haría estar más motivado en la empresa y que eso se notaría en los resultados.

5. Saber aceptar un no. Si tras este intento no has recibido ese cambio en tu salario. Aprende a aceptar un no por respuesta. No dejes de trabajar como lo has hecho hasta ahora, porque ese aumento aún puede llegar en un futuro.