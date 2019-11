Consorcio Camisea habría ganado US$ 16 000 millones por venta de gas

Por: José Victor Salcedo

Antes de ser alcalde del distrito de Megantoni, Daniel Ríos Sebastián vivía en la comunidad nativa de Nuevo Mundo del Bajo Urubamba, en la selva de la provincia cusqueña de La Convención. Cuando quería usar su cocina a gas debía comprar un balón de diez kilos pagando 60 soles.

Así de paradójico. Los dueños del gas de Camisea, aquellos que viven donde brota el combustible, tienen que pagar casi el doble por ese balón que en Lima cuesta 32 soles y en la ciudad del Cusco 36 soles. Desde que empezó la explotación del gas en Camisea en 2004, los convencianos y cusqueños sueñan con utilizar el gas limpio y barato. Han pasado 15 años y siguen esperando.

El gas sale del suelo de Camisea y es llevado a la costa desde donde es distribuido a Lima, El Callao y algunas otras ciudades, y también vendido en grandes cantidades al extranjero.

“Queremos que de una vez el gas llegue a nuestros pueblos y no sigamos pagando esos precios. Antes hay que revisar los contratos, luego, el Gobierno Regional del Cusco y el Ejecutivo deben tomar acciones para hacerlo”, reclama Ríos Sebastián.

En 2010 este diario publicó una nota con el título “En Camisea cocinan con leña”. Aquel año la mayoría de la población convenciana no usaba gas sino leña para cocinar. Casi una década después, ya cocinan con gas, pero a cambio pagan precios demasiado altos.

¿Qué impidió que el gas llegue a los pueblos del interior del país? Marusia Ruiz Caro, representante del Grupo Propuesta Ciudadana, consideró que una de las cosas que lo impidió es que muchos funcionarios del Estado, Ministerio de Energía y Minas y Economía y Finanzas, “subordinaron decisiones a los criterios empresariales”. “Las famosas puertas giratorias… Fueron decisiones (en función) de la rentabilidad empresarial y, por eso, llevaron todo el gas a Lima porque había más mercado”, anotó Ruiz.

Los beneficiados

El mayor y único beneficiado, según el ingeniero expertos en temas energéticos Edgar Carmelino Pino, ha sido el Consorcio Camisea, integrado por Sonatrach Petrolium, Hunt, Tecpetrol, Pluspetrol, SK y Repsol. Hay otras firmas que se dedican al trasporte del hidrocarburo y la distribución.

Cada día, el conglomerado de empresas, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, exporta en promedio alrededor de 600 millones de pies cúbicos de gas (MMPC), y otra cantidad similar es destinado al mercado interno. "Es el promedio. A veces lo exportado representa el 50%, a veces el 40%. Ese es el rango", dijo Aurelio Ochoa, ex presidente de PeruPetro.

“En el mercado interno estamos vendiendo alrededor de 632 millones de MMPC y la exportación es de 573 MMPC”, expuso Luis Daniel Guerra Zela, gerente de asuntos gubernamentales del Consorcio Camisea – Pluspetrol. Participó ayer en el Foro masificación del gas en la macrosur, desarrollado ayer en Cusco.

Guerra Zela también reveló que la empresa no logra transportar todo lo que extrae. “Nosotros reinyectamos gas natural diario un 20%, casi 300 MMPC. Es decir, producimos una determinada cantidad de gas y solo vendemos casi dos tercios, el resto tenemos que reinyectarlos. ¿Por qué? Porque no hay quien lo compre, faltan ductos, faltan clientes. No es que la exportación retrase la masificación del gas”, anotó.

Regalías y ganancias

¿Cuánto ganó el Consorcio Camisea por la explotación del gas de Camisea en la selva del Cusco?

Luis Daniel Guerra Zela evitó responder esa interrogante en Cusco. Personal de la Oficina de Relaciones Institucionales de Pluspetrol solicitó que enviáramos un correo con las preguntas y las responderían. Hicimos el trámite, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

El experto Edgar Carmelino sostiene que el precio de un millón de BTU (equivalente a dos balones de gas de GLP) a boca de pozo (cuando sale del mismo yacimiento) asciende en promedio a 0.53 centavos de dólar, pero luego, es comercializado a precio mundial (en base a los marcadores internacionales), que oscila entre 4 y 9 dólares por millón de BTU.

Según el economista Pablo Villa el precio de un millón de BTU en el mercado nacional está tasado en US$ 2.52. Carmelino asegura que el Estado le aplica el impuesto a ese 0.53 centavos de dólar y no al precio comercial. "La ganancia de la empresa es astronómica", dice Carmelino. Otro experto en temas gasíferos, Víctor Medina, que conoce el tema coincide con ese análisis.

Pluspetrol-Camisea informó ayer, a través de una nota informativa, que entre 2004 y 2018 entregó al Estado Peruano 8 000 millones de dólares con concepto de regalías, dinero que por disposición de la Ley del canon debe ser repartido: 50% para los gobiernos subnacionales de Cusco y la otra mitad para el Ejecutivo nacional.

Camisea, como todas las empresas mineras y de hidrocarburos, pagan el Impuesto a la Renta (IR) que representa el 29,5% de las ganancias netas de las compañías. Si el 29.5% de las ganancias netas asciende a 8 mil millones de dólares, el 71.5% restante de los ingresos sería el doble de ese monto. El asesor del Congresista Edgar Ochoa, Carlos Chávez, sostuvo que calcularon que el conglomerado de empresas obtuvo ganancias en esos 15 años aproximadamente por 16 000 millones dólares.

No obstante, Pablo Villa sostiene que para calcular con exactitud las ganancias del consorcio hace falta revisar los estados financieros de este. Pero, precisó, que las utilidades siempre serán muy superiores al monto que pagan por impuestos.

En tanto, el experto Aurelio Ochoa refirió que si las empresas pagan poco por el gas es por el contrato firmado con el Estado. “Hay una diferente entre lo que paga la empresa y el precio en que se vende en el mercado. Pero eso depende del mercado donde lo venden y los volúmenes de venta”, precisó.

Cómo sale el gas

La producción de gas natural se sustenta en un 96 % en tres lotes. El Lote 88, explotado por Pluspetrol Perú, fue entregado en concesión en mayo de 2000. Posteriormente, para completar el proyecto Camisea, a finales de 2003, se adjudicó a Repsol el Lote 57, y un año después Pluspetrol se adjudicó el Lote 56. En este último caso el gas extraído allí puede ser exportado sin restricción alguna.

El gasoducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP) va de Camisea a Lurín y en sus inicios tenía una longitud de 729 kilómetros. A este gasoducto se sumaron ampliaciones en 2009, la planta compresora Chiquintirca y el loop Costa I (105 km), y, en 2016, la estación compresora Kámani, el loop Costa II (31 km) y la derivación principal a Ayacucho (18 km).

Como se ha dicho, la cadena de gas natural considera que el consumo interno llega a unos 600 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) en promedio. Los volúmenes de gas natural transportado a través de ductos se circunscriben a dos operaciones: volumen que se transporta desde Camisea hasta la costa para consumo interno, y el que se transporta hasta la planta de Perú LNG en Pampa Melchorita, con destino a la exportación.

El sueño del gas

El alcalde de Megantoni, Daniel Ríos, quiere que se haga realidad alguna de las obras que tienen el objetivo de traer el gas a esta parte del país a precio módico, pero que están frenadas. La esperanza era la construcción de un gasoducto que traiga el hidrocarburo hacia las regiones del sur. Hubo varios intentos fallidos: desde el Gasoducto Sur Andino pasando por el Gasoducto Sur Peruano, y ahora el rebautizado Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), que no se sabe con certeza cuándo reiniciará.

Un segundo proyecto trunco es la construcción de la Planta de Fraccionamiento de Kepashiato que costará 100 millones de soles y producirá unos 3 mil balones de gas diarios. Esa obra podrías bajar el costo de un balón de gas en el mejor de los casos hasta 25 soles. El proyecto siete regiones, que consiste en el traslado de gas en camiones desde la costa hasta el Cusco para dar el combustible a las viviendas, tampoco avanza. Inicialmente debía haber estado listo para estos meses, pero Proinversión informó que el contrato se firmará en el primer trimestre del 2020.

Actualmente hay un convenio en Cusco para poner en marcha el proyecto de instalación de tres gasocentros para surtir con gas natural a los vehículos, sobre todo taxis, en las ciudades de Cusco y Quillabamba, capital de La Convención. Los gasocentros debían estar listos en diciembre, pero ni siquiera han llegado los equipos adquiridos en Europa.