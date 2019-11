Minam: “No queremos solo negocios verdes sino también rentables”

Con el objetivo de discutir sobre las oportunidades de aplicación de este nuevo modelo de desarrollo e identificar las ventajas que traerá la transición de nuestro país hacia esta economía responsable con el ambiente basada en la prevención, el rehúso, la reparación y el reciclaje, el Ministerio del Ambiente (Minam) en conjunto con el Ministerio de la Producción (Produce), la Unión Europea (UE), el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) organizan el “II Foro Internacional de Economía Circular”.

Durante la inauguración del encuentro la ministra Fabiola Muñoz, sostuvo que la aplicación de la economía circular en las empresas ya no debe ser opcional. “Desde el Minam no queremos solo negocios verdes sino negocios rentables. Estos serán aquellos que saben reconocer los signos del tiempo. La economía circular no es una moda sino la forma correcta de hacer economía”, remarcó.

PUEDES VER: Aliexpress inaugurará su segundo local en España el mismo día que inicia el Black Friday

Asimismo la titular del sector destacó el avance de diversos países en cuanto a la aplicación de esta economía, “En Europa ya tomaron esta decisión y han adoptado fuertemente el modelo de la economía circular. Desde el Estado seguiremos impulsando este cambio en nuestro país que es la decisión correcta para un planeta viable”, añadió.

Por su parte, Diego Mellado, embajador de la UE, sostuvo que en Europa ya contemplan la economía circular como elemento clave. “La Unión Europea promueve la transición ecológica. Estamos comprometidos con la economía circular y queremos impulsar este modelo económico a nivel mundial, como un aspecto relevante en la competitividad”, enfatizó.

Durante su participación, el embajador Diego Mellado, destacó también que la economía circular es clave para desarrollar el futuro modelo económico que la sociedad demanda.

Cabe señalar que el sector privado y las empresas alrededor del mundo han encontrado en la economía circular una oportunidad para diversificar su producción, y repensar e innovar con el fin de optimizar sus recursos y residuos, dándoles una segunda vida.

Los gremios empresariales nacionales por su lado, impulsan este modelo en sus asociados y han logrado institucionalizar a la economía circular en sus organizaciones. Un ejemplo de ello es el Comité de Economía Circular que ha creado la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Plataforma Perú Circular

Durante el encuentro se anunció la creación de la Plataforma Perú Circular, el cual será un espacio permanente de articulación y relacionamiento entre los actores responsables y facilitadores - privados, públicos y academia – de la transición a una economía circular en el país.

Dicha plataforma tiene como objetivo apoyar la implementación de la “Hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria”, en tanto se aprueben las hojas de ruta en los sectores de agricultura, pesca y acuicultura. Asimismo, ofrece un espacio para gestionar el conocimiento y generar capacidades para incorporar buenas prácticas en economía circular dentro de las empresas, y fortalecer iniciativas empresariales que permitan institucionalizar la economía circular en los gremios y asociaciones.