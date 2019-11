SAT rematará inmuebles desde 11 mil soles este martes 26 de noviembre

La Municipalidad de Lima, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), realizará mañana martes 26 de noviembre el remate de 24 inmuebles de características comerciales y para vivienda, ubicados en el Cercado de Lima, Lince, Comas, La Victoria y Lurigancho - Chosica.

Con esta actividad se busca recuperar la deuda tributaria y no tributaria de contribuyentes, propietarios de vehículos o infractores que no regularizaron el pago de sus impuestos o no pagaron las multas por infracciones de tránsito y multas administrativas, pese a las constantes notificaciones, llamadas telefónicas y facilidades otorgadas por el ente recaudador.

Los precios base de los inmuebles a rematar van desde los 11.380 soles hasta los 2 millones 570 mil soles.

Cabe señalar que los inmuebles se rematarán en el estado y condición en el que se encuentren y se transmitirá el proceso de manera transparente en todos los canales de difusión de la institución.

Producido el remate, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 739 del Código Procesal Civil, se emitirá la orden que deja sin efecto todo gravamen que pesa sobre los bienes, salvo medida cautelar de anotación de demanda.

La diligencia se realizará desde las 9 a. m. en la sede central del SAT ubicada en Cercado de Lima.

¿Cómo participar en el remate?

Para participar del remate, se necesita portar el original y copia del Documento Nacional de Identidad (DNI). En caso de representación de persona natural y jurídica, se requiere la vigencia de un poder original (no mayor a 30 días calendario a la fecha de remate).

Asimismo, los interesados deberán pagar una garantía, ascendente al 10% del valor de la tasación del inmueble, cuyo pago tiene que efectuarse a partir de las 7:30 a. m. del 26 de noviembre. Este pago se realiza con cheque certificado o de gerencia, emitido a nombre del Servicio de Administración Tributaria de Lima.