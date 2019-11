Produce insistirá en devolución del impuesto selectivo a las flotas atuneras

El Ministerio de la Producción (Produce) aprovechará la ventana que abrió el Ministerio de Economía con el decreto de urgencia para la devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al transporte terrestre para insistir con una medida similar y vinculada a la industria atunera.

En la actualidad, el atún que utilizan las fábricas peruanas para las conservas y congelados es capturado en un 65% por flotas extranjeras. Estas, por ley, tienen permiso para extraer el recurso en el litoral peruano siempre que dejen un 30% de su pesca en el país.

En cambio, la participación de la flota peruana en los desembarques es de solo un 35%. El atún, al ser un recurso de alta movilidad en el mar, demanda de largos recorridos para su captura; lo que, a su vez, exige mayor combustible.

Aquí es donde los atuneros peruanos detectan desventajas competitivas: las flotas extranjeras consiguen combustible subsidiado por sus países, algo que no sucede en Perú. Es el caso de países como Ecuador que, tal como muestra la gráfica, tiene un mayor nivel de captura del recurso.

Es en esa línea que el Produce ha planteado en reiteradas oportunidades al Ministerio de Economía la eliminación del ISC, para promover a la flota peruana.

La última vez, esta propuesta fue recibida por el entonces ministro Carlos Oliva. Esta vez, se presentará la medida a la actual ministra de Economía, María Antonieta Alva.

Así lo dio a conocer a La República la viceministra de Pesca, María del Carmen Abregú. “Sabemos que la propuesta quedó en estudio a nivel de técnicos del MEF. Estamos coordinando para que se estudie la posibilidad de que se les devuelva o elimine el ISC. Similar al decreto de urgencia que devuelve el ISC al transporte”, dijo.

Abregú recalcó que ya se ha pedido audiencia con la ministra de Economía para tocar tal tema. "Consideramos que esa podría ser una de las medidas y también tomar en cuenta otras. Tenemos entendido que nos dará audiencia una vez que regrese de viaje", dijo. Alva estuvo la semana pasada en Nueva York para la emisión de bonos en el mercado internacional.

El presidente de la Cámara Peruana del Atún, Alfonso Miranda, hizo un recuento de cómo la industria atunera ha logrado generar “sin subsidio alguno” mayor empleo. “Pasó de generar 500 puestos a 17.500 en los últimos 10 años. En el mismo periodo pasó de procesar 475 toneladas de atún a 40 mil toneladas”, aseveró.

Recuerda también que la exportación del recurso aumentó US$ 900 mil a US$ 124 millones en el mismo periodo. “Se han realizado inversiones superiores a los US$ 200 millones para llegar a estos niveles de producción”, dijo en el marco del II Congreso Internacional del Atún.

Impuesto a la renta

Miranda también mostró pre-ocupación por que las plantas conserveras se queden sin atún ante la posibilidad de que la Sunat imponga el cobro del 30% de Impuesto a la Renta (IR) a las flotas extranjeras.

Estas empresas ya pagan tributos en su país. De cobrarse aquí en Perú, habría una doble tributación. Un sobrecosto que las alejaría del Perú y desabastecería a la industria nacional.

Al respecto, la viceministra Abregú recalcó que el tema tributario es manejado por el MEF y por Sunat. “Es ajeno al Produce, pero tenemos conocimiento de que han llegado notificaciones a plantas nacionales por las cuales se estaría preguntando respecto a la falta de retener el 30% del IR”, dijo y recalcó que ya están coordinando con Sunat para “dar a conocer cómo se desenvuelve la pesquería del atún y establecer la medida más coherente sin perjudicar la rentabilidad de la flota extranjera”. Este será otro tema que se pondrá a debate en la próxima audiencia con la ministra del MEF.

María del Carmen Abregú, viceministra de Pesca:

“Perú, como país, está comprometido con promover el consumo humano directo. En particular, hemos estudiado la problemática del atún, un recurso destinado a comerlo fresco como enlatado”.

Alfonso Miranda, presidente de la Cámara del Atún:

“La industria atunera se ha fijado como metas en generar para los próximos tres años 15.000 nuevos puestos de trabajo, procesar 100 mil toneladas de atún y ventas por US$ 250 millones anuales”.