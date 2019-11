Ivan y. J. Lee: “Tratado Transpacífico es importante para países que no tienen TLC”

Por: Christian Alcalá P.

En conversación con La República, Ivan Lee indicó que su incorporación al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) beneficiaría al comercio bilateral entre Perú y Taiwán, ya que abriría nuevas oportunidades de negocios. Sostuvo que productos como la maca y la quinua son de los más vendidos en el país asiático.

¿Cómo está la relación comercial entre Perú y Taiwán?

Tenemos una buena relación con toda Sudamérica. Sin embargo, tanto Perú como nosotros somos miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que ha hecho que tengamos una buena relación comercial y eso generó que Perú sea para nosotros el cuarto país socio comercial más importante de Latinoamérica.

¿A cuánto asciende el intercambio comercial bilateral?

En este año, los productos que hemos importado de Perú a Taiwán llegan a US$ 288 millones, y en exportaciones está cerca de US$ 279 millones, no es un monto muy grande pero está subiendo. Por ejemplo, del 2018 a este año subió en casi 2% y estamos calculando que va a crecer mucho más en los próximos años. Lo mismo pasa con el turismo, ya que en el 2017 registramos a 5.000 personas que viajaron de Taiwán a Perú y en el 2018 aumentó en casi 3.000, y para este año hemos calculado a 10.000 taiwaneses que viajarán a Perú.

¿En qué negocios están interesados los empresarios de Taiwán en Perú?

Calculamos que acá hay más de 30 empresarios taiwaneses, y es por muchos aspectos, algunos se enfocan en lo que es el sector construcción, por ejemplo en el negocio hotelero. También están interesados en los productos que están muy estables, como lo es la harina de pescado, pero lo que se ha estado observando mucho en este año son los superfoods, como la quinua, café y chocolate.

¿Qué productos son los que se exportan más a Taiwán?

La maca y la quinua son muy populares en Taiwán, ya que ambos productos se venden bastante en nuestro país. Hasta noviembre, hemos registrado que las exportaciones de quinua superaron los US$ 876.00 en valor FOB.

¿Qué es lo que más importan de Taiwán los empresarios peruanos?

Lo que se compra más acá son las máquinas, lentes, artículos ópticos, todo lo que es tecnología. Taiwán es una industria muy fuerte en este rubro, por eso acá tenemos compañías de informáticas y electrónica, como la marca Asus.

¿Qué beneficios traería que se incorporasen al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)?

Entrar al CPTPP es importante para los países que no tienen TLC, ya que nos permitiría fortalecer las relaciones bilaterales entre Perú y Taiwán. En el tema comercial, las industrias y los comercios entre ambas partes son complementarios entre sí, ya que por parte de Perú se exportan productos agrícolas de alta calidad como lo son los productos pesqueros, y de lado de las exportaciones mucho, ya que no solo se reducirán las tasas arancelarias, sino que también se propiciaría a la apertura de nuevas oportunidades de negocios que contribuirían a intensificar la cooperación en inversión en diversas industrias.