Canon minero no impacta en las regiones por una mala gestión

Las evidencias saltan a la vista, pero las estadísticas lo reafirman: no hay una relación directa entre la presencia minera y bienestar social básicamente por un tema de gestión del canon que reciben los gobiernos regionales. Así lo reveló el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).Por un lado, Moquegua y Tacna donde existe minería y el Índice de Desarrollo Humano es relativamente alto, de 0,6589 y 0,5900 respectivamente. Así, ocupan los lugares 2 y 6 entre los 24 departamentos del país (Data al 2019).

En contraste, Cajamarca también es una región minera, pero el desarrollo humano es bajo, con un IDH de 0,4251. Un caso intermedio es el de Áncash, con actividad extractiva y un IDH de 0,5159 (Ver infografía).El IDH se calcula en base al ingreso per cápita, los años de educación y la expectativa de vida.

“Muchos distritos con una percepción importante de canon no mejoran significativamente su desarrollo humano. En estudios previos encontramos que esto tenía que ver fundamentalmente con la capacidad de gestión de los gobiernos locales”, sostuvo Francisco Santa Cruz, analista de los indicadores de Desarrollo Humano del PNUD.

Dos niveles

¿Pero qué se entiende por capacidad de gestión? Marcel Ramírez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, aclara que la responsabilidad no es únicamente de las autoridades subnacionales. “Lo que uno llama gestión tiene dos niveles. Primero, en donde se diseñan las políticas públicas, es decir, al momento de definir a los beneficiarios y la forma de resolver el problema”, explicó el docente.

Así, este primer nivel de responsabilidad recae en el gobierno central. Por ejemplo, los programas de saneamiento deben ser estructurados por el Ministerio de Vivienda, explicó el economista. “En segundo lugar, está la gestión operativa, que estaría en manos de los órganos ejecutores, por ejemplo, las áreas administrativas de presupuesto, planeamiento, logística y recursos humanos”, apuntó Ramírez. En este segundo nivel es donde los gobiernos regionales y distritales han ganado protagonismo.

“Creo que la descentralización ha generado más complejidad en la implementación de soluciones. Tenemos más de veinte autoridades y cada una debe alinearse con el plan nacional”, advirtió el catedrático.

"La descentralización realmente no ha funcionado. El gobierno central debe apoyar a los gobiernos subnacionales, por ejemplo, brindando personal capacitado para que pueda ejecutarse el presupuesto", señaló el exviceministro de Minas Rómulo Mucho.

¿Nuevas reglas?

Para el exviceministro, otra tarea pendiente es replantear la reutilización del canon para que no se destine a gastos necesarios para que una empresa o entidad sostenga sus actividades administrativas. " El canon no debe usarse en consultorías o compra de materiales, sino en el desarrollo de las comunidades altoandinas", sostuvo el experto. “Desarrollo humano significa efectuar obras de saneamiento y también en educación”, apuntó Mucho. En conclusión, queda en evidencia la necesidad de mejorar la gestión pública. Así, el canon sería invertido con más eficiencia y no habría tanta disparidad entre las regiones mineras.

Desafíos en la gestión pública

El PNUD advierte que debe combatirse la corrupción en el sector público. El economista Marcel Ramírez comparte dicha opinión y explica que cuando una obra se sobrevaloriza el Estado asume un sobrecosto. Así, el fisco gasta, por ejemplo, S/ 100 millones, cuando tenía la opción de invertir solo S/ 80 millones.

Es necesario generar un servicio civil para que los profesionales que entren a trabajar al Estado puedan desarrollar una línea de carrera. De ese modo, las políticas públicas se podrán mantener en el tiempo y no dependerán de la autoridad de turno. Así lo sostuvo la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Datos

Fondos. Entre el 2009 y 2018, los gobiernos locales y regionales recibieron S/ 31.379 millones por canon minero, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Industria. A diferencia de la minería, los departamentos con mayor actividad manufacturera tienen un IDH más alto.