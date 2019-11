Aún es un desafío en América Latina contratar mujeres en el sector de TI

En una encuesta realizada en 2016 por Venture Beat, el 65% de los directivos de informática (CIO) y otros líderes empresariales afirmó que la dificultad para contratar profesionales de TI calificados perjudicaba los esfuerzos de modernización de TI. Eso fue hace tres años y, desde entonces la brecha se ha vuelto aún más amplia. Una solución: contratar a más mujeres.

En un sector que está trabajando para alcanzar los 5 mil millones de dólares a nivel mundial en 2019 (CompTIA Information Technology), un aumento en la cantidad de mujeres en el sector de TI puede marcar la diferencia.

A pesar de esta oportunidad, aún sigue siendo un desafío que las mujeres se hagan escuchar en un campo dominado por los hombres, según considera Luz Ma Murguia, Directora de Marketing, Cisco América Latina.

En esa misma línea, las estadísticas muestran que 22 millones de jóvenes en América Latina y el Caribe no trabajan ni estudian. De estos 22 millones, el 75% o 16 millones, son mujeres. Además, 1 de cada 3 mujeres en esta región no gana sus propios ingresos, lo que aumenta su vulnerabilidad y dependencia económica de otros.

Según la Unesco, a partir del 2017, las mujeres representaban solo el 35% de los estudiantes de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en los niveles de educación superior. Entonces, ¿qué explica esta disparidad de género?

Según un estudio reciente realizado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) de Estados Unidos, muchas niñas a las que les va bien en matemáticas como a sus compañeros masculinos es posible que aún así opten por carreras más centradas en las Humanidades porque sus habilidades verbales eclipsan sus altas calificaciones en matemáticas.

El artículo en Nova sobre este estudio enfatizaba que “está establecido que las normas sociales y culturales, incluidos los estereotipos y los sesgos impuestas a los niños desde una edad muy temprana, representan una gran parte de la brecha de género en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)”.

Al respecto, Cisco está realizando esfuerzos de inclusión y diversidad, ya que el actual equipo de liderazgo ejecutivo está formado por 13 personas, seis de las cuales son mujeres, entre ellas, la directora de Finanzas y directora de Ventas y marketing. Esto empieza desde arriba. Las mujeres necesitan mirar hacia arriba y ver a los mentores y a los modelos a seguir a los que pueden aspirar.

Cisco Networking Academy, una de las prioridades de responsabilidad social corporativa de Cisco, es un programa que promueve el desarrollo de destrezas y la formación profesional en TI disponible para entidades educativas y personas en todo el mundo. Actualmente operan más de 5000 instructores y más de 700 000 estudiantes (35 % de los cuales son mujeres) en 31 países de América Latina.