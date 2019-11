Bonificación por sepelio será de 3 mil soles para docentes de universidades públicas

A través de un decreto supremo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fijó el monto de la bonificación que los docentes ordinarios de las Universidades públicas recibirán por concepto de sepelio y luto.

Dicho monto será de 3 mil soles, que será otorgado por el fallecimiento del docente o de su familiar, sea su cónyuge o conviviente reconocido por ley, sus padres o hijos.

Al respecto, se indica que la bonificación se otorgará por petición de parte, dentro del plazo de 30 días calendario en los siguientes casos:

a) Al docente ordinario, al fallecimiento de su cónyuge o conviviente reconocido de acuerdo a ley, padres o hijos.

b) Al cónyuge o conviviente reconocido de acuerdo a ley, padres, hijos, siguiendo ese orden de prelación y de forma excluyente, al fallecimiento del docente ordinario; en el caso de haber más de un deudo con el mismo grado de prelación, la bonificación es distribuida en partes iguales entre los beneficiarios.

Asimismo, se precisó que la bonificación por el luto del docente universitario ordinario no se incorporan a la remuneración mensual, no tienen carácter remunerativo ni pensionable y no se encuentran afectas a cargas sociales.