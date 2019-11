Grupo Viva Air proyecta transportar a más de 7 millones de pasajeros en el 2020

El Grupo Viva Air presentó el balance general de sus operaciones del año 2019, en el que registró un crecimiento de 43% en los viajeros transportados con respecto al año anterior, correspondientes a cerca de 6 millones de pasajeros. Este incremento, que responde a las estrategias de su modelo a la dinamización del mercado, posibilitó cerca de 40 mil 600 vuelos en el año. Para 2020, la compañía espera movilizar a 7 millones 200 mil usuarios.

Actualmente, la participación de mercado de la compañía es del 11% en Perú y del 14% en Colombia. Además, gracias a lo que se denomina el “Efecto Viva” se ha logró la disminución de hasta un 60% del valor promedio en las rutas que opera la aerolínea; donde se logró una reducción del 49% en la ruta doméstica de Perú, Lima - Juliaca, abierta este año y del 29% en las rutas Bogotá - Barranquilla y Medellín - Barranquilla, en Colombia.

En un año, el Grupo Viva Air ha abierto más de 10 rutas nuevas, para un total de 35; de estas, 31 son domésticas y cuatro vuelos internacionales, volando a 12 destinos en Perú, 12 en Colombia y uno en Estados Unidos.

La compañía también diversificó sus servicios, como la nueva línea de negocio que consiste en el transporte de carga en la bodega de sus aeronaves. Esta oportunidad ha transportado al cierre del año 1.500 toneladas en el país.

El Grupo Viva Air cierra el año con un total de 22 aviones y durante 2020 integrará cuatro nuevas aeronaves, todos con tecnología NEO. Además, en sus proyecciones para el próximo año, trabajará de la mano de sus 191 empleados directos en Perú y 711 en Colombia. En Perú, el promedio de puntualidad durante el 2019 fue del 80% de acuerdo con OAG -Official Aviation Guide Of The Airways.