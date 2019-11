Empleo: ¿Por qué las personas renuncian a sus trabajos?

En la actualidad, es frecuente escuchar que las personas no dejan sus empleos, que a quienes realmente abandonan es a sus jefes.

Rodolfo León, director de Downing Teal Perú, reclutadora de profesionales en el mundo, sostiene que las personas son más propensas a dejar sus trabajos cuando tienen un mal jefe, pero la causa principal es cuando el trabajo no les es gratificante, no aplican sus fortalezas o no ven perspectivas de crecimiento en sus carreras.

“Según el estudio de Facebook, reveló que el 30% de los colaboradores se sentían a gusto con su puesto de trabajo, donde aplicaban sus habilidades y fortalezas, y que sentían que estaban creciendo profesionalmente”, señaló.

En ese sentido, León resaltó tres maneras en la que los jefes o gerentes deben optimizar la experiencia de trabajo para sus colaboradores si desean retenerlos y minimizar los perjuicios de rotación excesiva:

Contratar a las personas correctas

Se trata de elegir a profesionales con el perfil correcto, que se adecue a la visión de la empresa, lo que le permitirá a esta crecer y cumplir con los objetivos planteados.

Asignarles puestos de acuerdo a sus intereses

Los jefes más exitosos se toman el tiempo para conocer a su gente y diseñar trabajos o asignarles roles acordes con sus preferencias y que ayude a los colaboradores a aprovechar sus fortalezas, en vez de encasillarlos en posiciones rígidas. Esto es más desafiante con la gente más talentosa, por cuanto son personas con intereses diversos.

Brindarles un trato adecuado

Lo que significar otorgar a los trabajadores una paga justa, desarrollo personal, buen clima y condiciones laborales. Si los colaboradores se retiran, es debido a que no encuentran su trabajo estimulante o digno de conservarse, siempre será porque el jefe no diseñó un trabajo demasiado bueno para dejarlo”, puntualizó.