CTS: tasas de interés caen en cajas pero suben en bancos

Por: Guillermo Weistreicher y Luz Alarcón

Las tasas de interés que pagan las cajas municipales y rurales por los depósitos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) han caído en el último año. Sin embargo, lo contrario ha sucedido en los bancos.

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la tasa de interés promedio que pagaban las cajas en setiembre por la CTS fue de 6,26% anual. Pero en mayo de este año se pagaba una media de 6,43% y 6,5% en noviembre del 2018 (ver infografía).

Estas cifras no consideran que Caja Piura comenzará a partir de enero a pagar 5,75% anual, en lugar de 6,25%. Una reducción similar hizo a los clientes que tienen su sueldo y la CTS en esa entidad.

“La reducción puede responder a muchos factores. En este caso (de las cajas), puede ser porque han bajado las colocaciones, es decir, no se están entregando tantos créditos como antes porque la gente no los está solicitando. Entonces, tiene demasiada liquidez y eso no le sirve”, explicó Walter Eyzaguirre, economista experto en finanzas personales. “(La colocación de) los créditos para negocios han desacelerado, por lo que hay mucha liquidez. Entonces, ya no les interesa tanto captar depósitos y no hacen grandes ofertas de tasas”, señaló Jorge Carrillo Acosta, docente de Pacífico Business School.

Un escenario opuesto sucede con los bancos donde se paga una tasa de interés promedio anual de 2,95% al 15 de noviembre de este año. En cambio, en la quincena de noviembre del 2018 se ofrecía una media de 2,76%. “En los bancos, las tasas han subido para enfrentar la competencia de las cajas y financieras”, afirma Carrillo Acosta. Es decir, la banca está subiendo sus tasas para que la diferencia no sea tan grande respecto a lo que ofrecen las cajas.