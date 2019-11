Trabas burocráticas limitan exportación de congelados

Por: Christian Alcalá P. - Desde Piura.

Paita, provincia de Piura, es el principal puerto peruano de pescado para consumo humano, cada año tiene una facturación de más de US$ 1.800 millones entre las más de 20 empresas que hay en la zona (Piura-Tumbes), siendo una industria del pescado que crece cada año.

Dicha industria que genera más de 30 mil puestos de trabajos se ha visto amenazada por las trabas burocráticas del Estado y las 12 entidades fiscalizadoras (OEFA, Sanipes, entre otras) que limitan las exportaciones de las compañías de conservas y congelados.

Según narra Carlos Milanovitch, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias, si se eliminaran estas trabas, las exportaciones del sector que hasta la fecha llegan a los US$ 732.982 millones podrían hasta duplicarse, ya que actualmente el producto terminado se queda en un contenedor hasta 40 días a la espera de que Sanipes le otorgue el permiso para que pueda ser enviado a países extranjeros.

“En Ecuador y Chile, las empresas exportadoras esperan entre uno y dos días para poder exportar sus productos, sin embargo, acá esperamos hasta 40 días, por lo que se nos hace difícil competir en igualdad de condiciones con otros países”, señala Milanovicht en diálogo con La República.

Por su parte, Antonio Bologna, gerente general de la empresa de productos congelados Sea Frost, sostiene que hasta la fecha se han hecho envíos de atún valorizados en US$ 80 millones, y proyecta que para fin de año se llegue a los US$ 120 millones con una visión de envíos por US$ 250 millones, a pesar de no contar con una flota propia y recurrir a una flota artesanal.

Respecto a la pota o calamar gigante, que representa el segundo recurso nacional, exporta hasta US$ 400 millones en donde el 60% de dicho recurso se descarga de la provincia de Paita.

Entre otros recursos que se extraen en el puerto de Paita y que luego son exportados se encuentran la merluza, atún, conchas de abanico, calamar, entre otros.

Las cifras

1.800 millones de dólares factura al año el puerto de Paita.

60 % de las descargas de pota en el país se realizan en el referido puerto norteño.