Renta Joven: Lanzan segunda convocatoria para bono de 500 soles

El Ministerio de Vivienda lanzó este viernes la segunda convocatoria del programa Bono Renta Joven, que permite a jóvenes de entre 18 y 40 años acceder a un subsidio de hasta 500 soles mensuales para el pago del alquiler de una vivienda formal.

A diferencia de la primera convocatoria, esta vez el número de bonos a otorgar asciende a 3.000. De ellos, 1.000 bonos serán para jóvenes de Lima, 500 para Cusco, otros 500 para Huancayo, también 500 para Piura y finalmente Chiclayo, con 500.

Cabe recordar que el programa beneficia a jóvenes de bajos recursos económicos. Para ser uno de los beneficiarios deberá cumplir los requisitos que establece el Fondo Mivivienda, entre ellos, no ser propietario de ningún terreno o propiedad. No haber sido beneficiario con otro programa de vivienda. Asimismo, no tener en conjunto con la persona que vaya a postular, ingresos mayores a 3.540 soles.

Inscripciones

Se debe precisar que tras el lanzamiento de la convocatoria, el Ministerio de Vivienda estableció que las inscripciones en las cinco regiones beneficiarias empiece en la segunda semana de diciembre.

Ministerio de Vivienda

A través de un comunicado, el ministerio informó que la elección de estas ciudades corresponde a distintos criterios. Por ejemplo, por los eventos ocurridos por el Fenómeno del Niño Costero del 2017, muchos de los propietarios de las viviendas colapsadas o inhabitables en Piura eran jóvenes entre 18 a 40 años y tenían la calidad de inquilinos o eran los hijos de estas familias con hogares jóvenes.

Además, de acuerdo a los Censos Nacionales 2017, entre las ciudades con mayor concentración de jefes(as) de hogar entre 18 a 40 años de edad que ocupan una vivienda alquilada se encuentran las ciudades de Lima y Callao con 317 140, Cusco con 22 487, Chiclayo con 16 193 y Huancayo con 15 918.

El Bono de Arrendamiento para Vivienda es un subsidio de 500 soles que el Estado otorga a las personas de escasos recursos económicos y constituye un incentivo para el ahorro y promueve el acceso a la vivienda digna y la mejora de las condiciones de habitabilidad.