Sepa qué tipos de gerentes existen dentro de las compañías

Toda empresa en proliferación o de gran envergadura es dirigida por uno o varios gerentes, los cuales se caracterizan por tener un estilo gerencial propio que influye en sus organizaciones.

Diego Cubas, director General de Cornerstone Perú, comenta los tipos de gerentes que hay en las compañías. “Los estilos gerenciales influyen directamente en la sostenibilidad de la empresa, el clima y la cultura organizacional. Los líderes de las organizaciones deben inclinarse hacia un perfil democrático, que imparte admiración, respeto y comunicación”, comenta.

Tipos de gerentes según sus estilos gerenciales:

Militar

Este tipo de gerente se caracteriza por ser altamente estricto y ortodoxo, asimismo, sus principales herramientas de trabajo son el poder y la autoridad que generan temor y presión en sus colaboradores. El clima laboral en las empresas con gerentes de tipo militar, usualmente es bajo presión.

Arbitrario

Este estilo gerencial se caracteriza por mantener una línea dura con estrictos márgenes de control y sanciones. Este tipo de gerente llega a ser respetado, pero no logra la confianza absoluta de sus colaboradores.

Democrático

El gerente que imparte democracia en su organización, en corto tiempo, se convierte en un líder para su equipo por su eficacia y eficiencia. Su objetivo es guiar al equipo hacia sus metas y hacia el planeamiento estratégico corporativo; además, sobresale por mantener una línea estricta pero ecuánime, y en la mayoría de los casos, es admirado, respetado y comunicativo.

Liberador

Este tipo de gerente se caracteriza por ser un redentor organizacional que otorga el libre albedrío a sus colaboradores. No genera sistemas de control, no privatiza o sanciona actitudes, no suele tomar decisiones en momentos de crisis, pero suele ganar la confianza de sus colaboradores con facilidad, mas no su respeto.

Compasivo

Este perfil puede influir negativamente en la sostenibilidad de empresa, ya que se caracteriza por carecer de carácter y valentía para asumir los riesgos, para innovar, para discrepar o dar a conocer su postura. Este gerente suele ser bondadoso, confiado y temeroso.