Asbanc: Depósitos de CTS superarían los 17 mil millones de soles en noviembre

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) informó que los depósitos CTS han venido creciendo a tasas interanuales superiores al 3% en los últimos años, y se prevé que a noviembre de 2019 superen los 17 mil millones de soles, en línea con un desempeño positivo del empleo formal en el país. Asimismo, destacó que las cuentas CTS presentan uno de los mayores ratios de solarización, entre los diferentes tipos de depósitos, habiendo llegado a 71% en mayo de 2019, y se espera que alcance un nivel de 72% a noviembre.

En tanto, indicó que los depósitos totales captados por las entidades bancarias privadas se aceleraron por tercer mes consecutivo en setiembre, explicados por el buen desempeño de los depósitos de personas naturales; así como de empresas. En ese sentido, sumaron 268 mil 49 millones de soles al término del noveno mes del 2019, monto superior en 14% respecto a junio del año pasado, considerando un tipo de cambio constante para el cálculo.

PUEDES VER: Experian compra operaciones de Sentinel Perú

Por otro lado, la contribución de las personas jurídicas fue en claro aumento en meses recientes. Así, en setiembre de 2019, las personas jurídicas explicaron 10 de los 14 puntos porcentuales (p.p.) de crecimiento de los depósitos totales, siendo este el aporte más alto de los últimos años.

Esta mayor contribución respondería a excedentes más altos que las empresas estarían generando en un entorno de crecimiento económico, pero con baja confianza debido a una elevada incertidumbre política (y un no tan claro panorama internacional), lo que no permite que sean destinados más fácil o rápidamente hacia proyectos de inversión. Es preciso recordar que la inversión privada en el país viene retomando dinamismo, pero está concentrada en el sector minero, el cual no necesariamente se financia localmente a través del sector bancario.

Según tipo de depósito, en los últimos meses se observó también un mayor aporte de los depósitos a la vista y a plazo. Así, estos sumaron 6,2 p.p y 4.7 p.p., en cada caso, mientras que los depósitos de ahorro aportaron los 3,1 p.p. restantes.

Cabe precisar que los depósitos a la vista y a plazo registran una participación mayoritaria de empresas, lo que explica que su desempeño sea más volátil que el de los depósitos de ahorro, realizados mayormente por personas naturales.

La solarización de depósitos reportó un nivel de 60% a setiembre de 2019, y muestra una tendencia al alza en los últimos dos años. Destaca, de este modo, que los agentes hayan incrementado su preferencia por la moneda nacional para mantener sus excedentes, aún a pesar de una elevación del tipo de cambio en similar lapso. Aunque también se observa que los depósitos en dólares han empezado a retomar dinamismo, con tasas interanuales de variación que han pasado a terreno positivo desde el segundo trimestre del presente año.