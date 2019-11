UNICEF: “Por cada dólar que se invierte en infancia son siete dólares que se recuperan”

Por: Christian Alcalá

Los infancia es la parte más importante de un ser humano, por lo tanto invertir en salud y en la educación juegan un papel importante ya que contribuyen a que todos, puedan tener un desarrollo sostenible e inclusivo.

Así lo menciona el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF). El organismo indicó que para cumplir con dicho objetivo no solo es suficiente el apoyo de las ONGs y del Estado, sino también del sector privado.

Ana de Mendoza, Representante de UNICEF en el Perú sostuvo que “por cada dólar que se invierte en la infancia significa una recuperación de siete dólares”, ya que eso asegura una mejor productividad del país.

En esa misma línea, indicó que se están haciendo esfuerzos para sacar adelante un Plan Nacional de Primera Infancia.

Por su parte, Cayetana Aljovín, presidenta del directorio de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), sostuvo que así como se ha impulsado el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) y el Plan Nacional de Infraestructura, también se debe de impulsar en conjunto con todos los gremios dicho plan.

“No somos competitivos, sino enfrentando la primera infancia”, indicó Aljovín.

A su turno, Abel Salinas, ex ministro de Salud agregó que si no hay materia prima, como lo son los niños, no puede haber competitividad en el país.