Los siguientes 10 años del #Agroperuano

El #agroperuano compite todos los días en las grandes ligas con una oferta diversa enfrentando economías altamente sofisticadas como US, China o España. Sin embargo, aquí pasa lo mismo que con la minería: los insumos inigualables y la enorme variedad de especies garantiza una oferta casi constante a lo largo del año, con poco conocimiento intensivo en la producción. O sea, la diversidad de suelos y climas compensan el rezago tecnológico que aún presenta el sector. Si seguimos comparándonos con los tres países mencionados, la inversión en tecnología en la productividad es de lejos la más baja según datos del “Global Innovation Index 2019” (“condiciones y adopción tecnológica”: US puesto 4, China puesto 5, España puesto 24 y Perú puesto 97). Esto, contrariamente a lo que pueda pensarse, es una gran oportunidad. El piso del que estamos partiendo está tan por debajo, que pequeñas mejoras tendrían impactos críticos. Sobre la digitalización, cabría preguntarse, ¿por dónde empezar? Pues, por lo básico, por los sistemas de gestión digital integrados. Sin este primer peldaño, no habrá espacio para la “agricultura de precisión” -business as usual en otras partes-, ni “predicción de datos digitales”. Tuve el placer de compartir algunas de estas propuestas en el evento #Enlace2019Ica, que reunió a los líderes del sector y creo que más de uno anotó las sugerencias. Todo indica que gremios como AGAP tendrán un peso gravitante respecto de la adopción digital los próximos 10 años. Veremos.