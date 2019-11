Chile: Gobierno recortó sus expectativas de crecimiento económico para el 2020

Para el 2020 las expectativas de crecimiento económico de Chile se recortarían de 3,3% a 2,3%, así lo afirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien además indicó que para este año se crecería por debajo del 2%.

En una entrevista publicada el domingo por el diario La Tercera, Briones planteó que hay “señales bastante preocupantes” que permiten prever que el último trimestre de este año será “muy malo”, en medio de la ola de protestas sociales que sacude a Chile desde hace más de tres semanas.

“¿Alguien puede pensar que lo que está pasando no afecta el crecimiento? ¿Que la situación de desorden que tenemos no afecta el crecimiento? ¿Que la situación de irrupción social y de anormalidad no afecta? ¿Alguien todavía no se da cuenta que aquí hay un cambio estructural del cual hacerse cargo?”, planteó Briones.

“La economía de mercado no es incompatible con una agenda social potente y un Estado tremendamente eficiente”, afirmó.

Esta semana, el gobierno recortó sus estimaciones de crecimiento económico para éste y el próximo año en medio de la ola de protestas contra el gobierno y el modelo económico que sacuden al país, que ha dejado al menos 20 muertos, centenares de heridos y cuantiosos daños en infraestructura y comercio.

Hasta ahora, para 2019 el gobierno prevé una expansión de 2%, con un rango de entre 1,8% y 2,2% desde una estimación anterior de 2,6%.