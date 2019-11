Finanzas: 10 formas de ahorrar en noviembre para equilibrar tus gastos de fin de año

Se acerca el mes de diciembre; considerado el mes que más se gasta en el año debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo.

La inversión en compras de regalos, celebraciones y el presupuesto que demanda el salir de vacaciones debe ir acorde a sus capacidades económicas para no caer en decisiones por impulso.

Al respecto, el portal web de préstamos www.holaandy.com brindó 10 consejos que ayudarán a equilibrar sus finanzas para fin de año.

1. Todos podemos ahorrar. No importa el nivel de ingreso que se tenga, todas las personas pueden ahorrar. Propóngase una meta de ahorro y antes de empezar a gastar, separe el monto que corresponde a su ahorro y direcciónelo hacia un fondo de reserva para cualquier emergencia que se le presente en el futuro.

2. Ahorre en medios formales. Tenga cuidado en dónde guarda sus ahorros. Hágalo siempre en entidades autorizadas. Recuerde que este dinero le ha costado trabajo.

3. Haga un presupuesto. Realice un presupuesto de noviembre a diciembre. Tenga en cuenta que contar con un presupuesto le permitirá llevar mejor sus finanzas personales para poder cumplir con sus objetivos financieros.

Defina cuánto necesita ahorrar y detalle sus gastos: alquiler, servicios, obligaciones, imprevistos, entre otros.

4. Administre su historial crediticio. Tenga en cuenta su capacidad de pago antes de endeudarse. Antes de comprar regalos o paquetes turísticos, piénselo bien.

El buen comportamiento financiero y un manejo sano de sus finanzas se verá reflejado en su historial crediticio para que pueda aumentar sus probabilidades de acceder a créditos en el futuro.

5. Ingresos extras. Generar ingresos adicionales a su salario habitual puede ayudar a equilibrar sus gastos de fin de año. Aproveche la llegada de estas fiestas para generar ingresos con la venta de productos navideños, galletas festivas, pasteles, tarjetas, manualidades, entre otros.

Si cuenta con alguna habilidad profesional en la que se pueda apoyar, será de gran ayuda.

6. No caiga en el consumo innecesario. Durante el último trimestre del año, las tiendas comerciales disponen de muchas promociones para incentivar al consumidor. Por eso, planee bien sus gastos y no haga compras que no necesite.

7. Reflexione sobre los regalos. Haga una lista de las personas a las que alegrará con un regalo en Navidad. Así no olvidará de engreír a un ser querido y gastar en regalos de más. También es una buena idea dar regalos por familia.

8. Busque ofertas de temporada. En este mes se realizan muchos eventos pre navideños donde encontrará ofertas que pueden favorecer a su bolsillo. Eso sí, evite ser sorprendido con alguna oferta engañosa. Tómese el tiempo y compare precios en diferentes tiendas.

9. Reutilice los adornos. No se desespere por la última tendencia en decoraciones navideñas. Si conserva adornos que han pasado de generación en generación, es un excelente momento para desempolvarlos y utilizarlos en su decoración de este año.

10. ¡Salud!. Si acostumbra brindar en las fiestas de fin de año, es recomendable adquirir estos productos con anticipación, pues sus precios tienden a incrementarse por la alta demanda en estas fechas.