CTS: ¿Qué debo hacer si tengo un dinero extra?

Se acaba el año y con ello los gastos van en aumento. En este mes, muchos trabajadores recibirán la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), beneficio social que todos los empleados en planilla reciben por ley.

En muchos casos permite contar con un fondo de ahorro que puede cubrir gastos en caso de emergencias o inclusive estar preparado ante una situación de desempleo. El uso de este beneficio debe ser a conciencia, pues de ello dependerá el orden en tus finanzas.

Al respecto, el ABC del BCP te presenta información importante para el uso responsable de este beneficio.

¿Cuánto debo recibir? Esta consiste en 2 pagos al año, uno en mayo y otro en noviembre, cada uno equivalente a medio sueldo si laboraste el semestre completo, sumado a un sexto de la gratificación recibida en mayo.

De esta manera, si tu sueldo bruto es 1.000 soles, un sexto de tu gratificación sería 166 soles, por lo que recibirás en total 1166 soles de CTS (583 en mayo y 583 en noviembre).

Recuerda que deben depositarte hasta máximo el 15 de noviembre. Es importante que tengas una idea de cuánto debes recibir para asegurarte que te han depositado el monto correcto.

¿Puedo retirar mi CTS? Debes tener en cuenta que solo se puede retirar el total de la CTS cuando te quedas sin empleo o cambias de trabajo. No obstante, puedes retirar una parte siempre y cuando el fondo exceda el monto de cuatro sueldos.

Es decir, si tu sueldo es 1.000 soles y tu fondo de CTS tiene 6.000 soles, podrías retirar hasta 2.000 soles. Si tienes tu CTS en un banco, puedes vincular tu fondo a una tarjeta de débito y retirar el excedente que tengas disponible en cualquier momento.

¿Qué hacer si no me depositan a tiempo? Algo que debes saber es que si tu empleador se demora en depositar la CTS, al ponerse al día no solo te debe pagar el monto correspondiente, sino también los intereses. La misma entidad donde debe ser depositado el dinero te debe notificar cuál es la cantidad requerida.

“En muchos casos permite contar con un fondo de ahorro que puede cubrir gastos en caso de emergencias o inclusive estar preparado ante una situación de desempleo. Es importante utilizarlo inteligentemente para que puedas alcanzar tus planes financieros” mencionó, Anna Lenka Jáuregui, especialista en Finanzas Personales del ABC del BCP.

¿Cómo manejar este dinero extra?

Además, Jáuregui brindó 3 consejos que debes seguir al recibir este dinero extra.

1. Ahorrar: El ahorro es uno de los mejores hábitos, ya que te permite afrontar de mejor manera situaciones que se puedan presentar en un futuro, así como hacer realidad tus planes. Lo más aconsejable es no retirar este dinero y continuar ahorrándolo, pues es un seguro contra el desempleo.

Si tus deudas no son un problema y lo que buscas es mayor rentabilidad, puedes depositar tu dinero en una cuenta a plazo fijo.

2. Prioriza el pago de tus deudas: No debería suceder que, al recibir un dinero extra como el pago de tu CTS, pierdas de vista las deudas que tienes pendientes, especialmente si existen algunas atrasadas.

Estas son las primeras que deberías cancelar. Asimismo, si no cuentas con deudas atrasadas, podrías optar por realizar un prepago, es decir, pagar un dinero adicional al que te corresponde ese mes con la finalidad de reducir el monto de la cuota o el plazo de la deuda, en ambos casos pagarás menos intereses.

3. Si ganas más, no gastar más: Si bien podrías darte un gusto por el trabajo realizado durante el año, recuerda que no deberías excederte en gastos innecesarios.

Para lograrlo, la elaboración de un presupuesto es de gran ayuda, pues muchas veces sucede que se gastas porque recibirás un dinero adicional y podría ocurrir que termines gastando más de lo que tienes.