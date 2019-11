Trump asegura que no acordó con China retirar gradualmente aranceles

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no acordó con China la retirada gradual de los aranceles que ambas partes se han ido imponiendo durante la guerra comercial que libran, tal y como anunció este jueves el Ejecutivo chino y confirmaron posteriormente fuentes estadounidenses.

“A ellos les gustaría dar marcha atrás, no hemos acordado nada. A China le gustaría hacer algo así como una marcha atrás, no una revocación completa porque saben que eso yo no lo haría”, afirmó el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

“Nos estamos llevando muy bien con China, ellos quieren hacer un trato, francamente ellos quieren hacer un trato mucho más que nosotros, estoy muy feliz ahora mismo, estamos ingresando miles de millones de dólares”, añadió.

El presidente estadounidense insistió, además, en que la firma con su homólogo chino, Xi Jinping, de un acuerdo para poner fin a la guerra comercial “podría ser en Iowa”, un estado clave en las elecciones presidenciales de Estados Unidos por ser el primero en celebrar su proceso de primarias, según informó la agencia Efe.

Iowa, eminentemente agrícola, se ha visto especialmente afectado por la disputa con China debido a los gravámenes que impuso la nación asiática sobre la soja que se cultiva en ese estado.

Las palabras de Trump sobre los aranceles contradicen el anuncio que hizo el jueves el Ministerio de Comercio chino, que aseguró que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para cancelar por fases los gravámenes que ambas partes se han ido imponiendo durante la disputa, que comenzó en marzo de 2018.

Fuentes conocedoras de las conversaciones en Washington confirmaron a Efe que el repliegue en los aranceles comerciales formaba parte de la “fase uno” del acuerdo.