Petroperú autoriza a banco de inversión buscar el socio para operación en el Lote 192

En marzo del 2020 culmina el contrato del Lote 192 y por ley (30357) pasará a manos de Petroperú. Es ese sentido, habiendo ya acordado la petrolera estatal y la agencia Perupetro, los términos y condiciones para el ingreso a este lote, que se inicia un proceso de mercadeo para buscar un socio inversor.

Así, lo comentó a La República Carlos Paredes, presidente de Petroperú quien precisó que a la par se realizará el proceso de Consulta Previa a cargo del Ministerio de Energía y Minas.

“Lo que se nos viene ahora y estamos trabajando muy activamente es en el (lote) 192. Es el deseo de Petroperú que esto se plasme cuanto antes. Eso nos va a ayudar en términos patrimoniales, en términos de integrarnos verticalmente, de volvernos una mejor empresa, más rentable y nos va a permitir asociarnos con otras empresas como lo hemos hecho con GeoPark en el Lote 64 y hacer una operación más rentable en beneficio de todos los peruanos”, destacó el titular de la petrolera estatal.

Por ello, una primera acción realizada por Petroperú es autorizar a un banco estructurador, en este caso el Bank of America Merrill Lynch para empiece el proceso de mercadeo para buscar socio en la operación del Lote 192, ubicado en Andoas (Loreto).

“A ellos (Bank of America Merrill Lynch) le hemos dado la autorización para hacer e iniciar el proceso de mercadeo ahora que ya tenemos definidas las condiciones, aunque no estén finalmente autorizadas pero ya sabemos por dónde vienen los tiros con Perupetro. Falta una confirmación de su directorio pero entendemos que ya tenemos los parámetros básicamente acordados de requerimientos de inversión, regalías, plazos, etcétera. Sin esa información no podemos hacer un concurso”, explicó Paredes.

Respecto al plazo para tener un grupo de empresas finalistas para el concurso de selección que realizará Petroperú, Paredes estimó que sería hacia diciembre próximo.

“Los tiempos son cortos, el problemas más importante es la Consulta Previa, es lo que está demorando todo y nos encantaría que hayan muchos postores por eso trabajamos con un banco asesor de esa calidad pero la verdad es que es un lote antiguo, y ojalá podamos traer grandes jugadores pero tendremos que ver qué es lo que están dispuestos y a quiénes despierta interés”, subrayó el titular de Petroperú.

DATOS:

Recientemente Perupetro estimó que toda esta inversión que se pide para el Lote 192 sería de alrededor de US$ 800 millones en el periodo que dure el contrato que será por los próximos 30 años.

Fuentes cercanas al proceso de negociación entre Perupetro y Petroperú revelaron que la tasa de regalía estará en el límite propuesto por Petroperú, es decir, entre 10% y 11%.

La selección del socio para el Lote 192 se haría a través de concurso con sobre cerrado. En la fórmula del concurso, Petroperú a través de Merrill Lynch declararía ganador a quien ofrezca más pozos con carry no reembolsable, es decir, que el privado ponga el 100% de la inversión sin cargo a que Petroperú se la reembolse luego cuando inicie la producción de crudo.

Se estima que el proceso de transferencia del Lote 192 demandaría entre 4 a 6 meses antes de la culminación del contrato vigente.