Opecu: Petroperú bajó GLP envasado en 3,1% por kilo

El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) alertó que Petroperú emitió ayer la nueva lista de precios de combustibles y solo bajó el GLP Envasado en 3,1% por kilo, mientras los demás combustibles no variaron precios. De otro lado, Repsol no ha entregado su lista precios desde el 26 de octubre, así ambas petroleras no armonizan con las rebajas de precios internacionales.

“Petroperú redujo ayer el precio del GLP envasado en S/ 0,059 o 3,1% por kilo, incluido impuesto, equivalente a una reducción del precio de venta al público del balón de gas doméstico de 10 kilos en S/ 0,59. Los demás combustibles no variaron precios, así la petrolera estatal no sintonizó con las bajas internacionales. Abuso no para”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa.

Precios de combustibles y variación al martes 05 de noviembre de Petroperú

GLP Envasado. Bajó de S/ 1,8880 a S/ 1,8290 por galón, incluido impuestos, disminuyendo en S/ 0,059 o 3,12% por kilogramo, incluido impuesto.

Los demás combustibles se mantuvieron sin variación, respecto de su inmediata anterior lista de precios.

Precios de combustibles al miércoles 06 de noviembre de Repsol

El organismo indicó que la petrolera española, a la fecha, mantiene vigentes los precios de combustibles del sábado 26 de octubre del presente año, o sea “sin trasladar las bajas internacionales al mercado peruano” en los últimos 11 días.

“La petrolera Repsol, hasta las 12:25 p.m. de hoy en Lima, 7:25 p.m. hora de Madrid, España, mantiene su listado de precios de combustibles del 26 de octubre del presente año. Es decir que habiendo pasado 11 días, aún no traslada al mercado peruano las rebajas internacionales. Abuso sin freno en años que exige la presencia del Estado y gobierno para ponerle fin”, puntualizó Plate.

“El Estado y gobierno de turno deben cumplir con su deber de dar protección a los intereses económicos de los consumidores en el país, como así establece la Carta Magna”, remarcó Plate.