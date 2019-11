Chile: ¿El éxito lleva al fracaso?

Se ha escrito bastante sobre los precios de los servicios y productos que dan lugar a la desigualdad creciente que motiva la protesta y, ahora, los pedidos de cambio de la Constitución. Aquí queremos abordar la base de apoyo del modelo: la enorme concentración empresarial, interna y externa. Comencemos por la segunda.

Según el FMI (1), en el 2018 la inversión privada de Chile en el exterior ascendió a US$ 126,000 millones, siendo la tercera después de Brasil y México. Cuarta viene Colombia, que supera a Argentina. Sexto Perú con US$ 8,841 millones.

Sorprende que la inversión extranjera directa (IED) de Chile, con un PBI de US$ 300,000 millones, esté a tan poca distancia de Brasil (la novena economía mundial). Y supera a Argentina y Colombia. Comparada con Perú, la IED de Chile es 14 veces mayor, mientras que nuestro PBI es de US$ 222,000 millones.

Estas cifras demuestran la capacidad del empresariado chileno en la búsqueda de mercados más grandes (son 18 millones), si bien su poder adquisitivo es de US$ 16,000 anuales en promedio por persona: el más grande de América Latina (Perú tiene US$ 6,700 de PBI per cápita).

El Banco Central de Chile proporciona toda la información de su IED por sectores económicos, destacando los servicios financieros, minería, manufactura y comercio. El BCCh también publica la IED desagregada por países, incluyendo EEUU, Panamá, Europa y América Latina. Allí Perú ocupa el cuarto lugar con US$ 11,742 millones.

Dos temas. Primero: si bien hay 1,200 empresas exportadoras en Chile, la IED está altamente concentrada. Ojo, ojo. De las 100 multilatinas que reporta el Boston Consulting Group, 18 son chilenas (BCI, Carozzi, Cencosud, Entel, Falabella, LATAM, Ripley, Sigdo Koppers y SQM, entre otras). Hay 28 mexicanas, 26 brasileñas, 11 colombianas, 9 argentinas y 5 peruanas (Ajegroup, Alicorp, Belcorp, Gloria y UNACEM). Miren además la diferencia entre lo que producen unas y otras.

Segundo: Perú tiene US$ 8,841 millones de IED (FMI). Pero siempre se dice que, solo en Chile, hay US$ 7,000 millones invertidos. No. Según el BCCh, el Perú solo tiene US$ 684 millones invertidos en Chile. No 7,000. Alguien está inflando la data para decirnos que estamos casi “tas con tas”. No es así.

Sí estamos empatados en los mercados concentrados. Según el Reporte de Competitividad 2019 del Global Economic Forum (2), de los 131 países analizados, Chile es el # 33 y Perú es el # 65, mucho más lejos. Pero en el indicador 7, posición de dominio del mercado, Chile y Perú están en el 103 y 104. Dicho de otra manera, los oligopolios dominan los mercados e imponen los precios a los consumidores. Y los órganos reguladores no tienen la capacidad de frenar esa concentración oligopólica. Por eso protesta la gente.

Dicen los autores de “Chile concentrado”, “el problema es que la estructura productiva está agobiantemente concentrada, a tal nivel que está capturada y a merced de estos mismos grupos económicos, dejando pocos espacios para la justa atomización de los agentes económicos hacia un nivel necesario para crear una idónea competencia que conlleve innovación, desarrollo inclusivo, productividad y crecimiento, objetivos que anhelamos”. (3).

El éxito de los mercados altamente desregulados es el origen de la desigualdad.

1. Ver http://data.Imf.Org/regular.Aspx?Key=61468209

2. Ver http://www3.Weforum.Org/docs/wef_theglobalcompetitivenessreport2019.Pdf

3. Ver Bravo, Briones, Faundez, Puelles: https://www.Theclinic.Cl/2018/02/10/resena-de-chile-concentrado-una-investigacion-sobre-el-modelo-economico/