Petroperú anuncia mano dura contra la corrupción

Casi desde el inicio de su gestión como presidente del directorio de Petroperú, Carlos Paredes anunció que, además de atender los activos más importantes de la empresa como la refinería de Talara y el Oleoducto Nor Peruano, atacaría frontalmente a la corrupción en la petrolera estatal.

Si bien a la fecha no se conoce el detalle de estas denuncias -aunque trasciende que están vinculadas al mal uso de viáticos -, Paredes, quien es presidente de Petroperú desde el 1 de mayo de este año, detalló a La República que el tema ha sido investigado, respetando el debido proceso para que en la brevedad posible estos trabajadores sean sancionados y separados de la empresa.

PUEDES VER Petroperú asume la operación directa de los Terminales del Sur

“Estas personas que son responsables de estos malos manejos tienen que ser separadas de las empresas. Sean gerentes, dirigentes sindicales, sea hombres o mujeres. Acá, este no es un tema antisindical. Yo respeto a los sindicatos y creo que son una institución valiosísima en el progreso de las naciones, en el fortalecimiento de los contratos sociales. Eso es una cosa, los sindicatos, otra cosa es una dirigencia sindical corrupta”, aseveró el titular de Petroperú.

Negociación colectiva

Las declaraciones de Paredes son recogidas por este medio cuando los sindicatos de Petroperú se encuentran en un proceso de arbitraje con la empresa por la negociación colectiva 2019.

Es en ese sentido, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP) dijo que la actual gerencia de la empresa negoció un convenio colectivo por dos años (2019-2020) con el Sindicato Unificado de Trabajadores de Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región Grau de Talara, uno de los más fuertes de la empresa.

Esta acción, denuncia el STAPP, busca fraccionar la acción sindical en Petroperú. “El próximo 08 de noviembre, se llevará a cabo la sustentación de la procedencia del arbitraje potestativo y luego de que el Tribunal Arbitral nos informe su resolución estaremos presentando nuestra propuesta que será no solo de un mayor aumento de remuneraciones y cierre de convenio colectivo, también incluiremos otros puntos más a la luz de los beneficios otorgados a los compañeros empleados de Talara”, se lee en un comunicado.

En respuesta, Carlos Paredes aseveró que lo que se ha llegado con el sindicato de Talara (ayer se conoció que otro sindicato de la capital petrolera también se acogió a este convenio) “es a un acuerdo negociado de buena fe con condiciones que son favorables para los trabajadores de Talara y acorde a la realidad financiera de la empresa”.

No a la privatización

El STAPP sostiene que este conjunto de acciones tiene como objetivo el de privatizar la empresa, no obstante, Paredes indicó que “la empresa no se va a privatizar y lo dije desde el comienzo: no está en la agenda nacional privatizar Petroperú ni en la agenda del directorio ni en la agenda de la junta general de accionistas. Yo creo que el único lugar en donde está el tema de privatizar Petroperú está en la gente que cree que todo lo que hace el Estado está mal y no es cierto”.

Descarta venta de edificio de San Isidro en el corto plazo

● La posibilidad de que el edificio central de Petroperú, ubicado en la avenida Canaval y Moreyra en pleno corazón empresarial de San Isidro, sea vendido fue descartada por el presidente de la petrolera estatal, Carlos Paredes.

● En diálogo con La República, indicó que esa posibilidad “no se contempla, al menos en el corto plazo”, pues la empresa se encuentra abocada a innumerables proyectos a iniciativas que le generen mayor rentabilidad.

● “Con respecto al edificio de San Isidro, no está planeado en el corto plazo su venta. No está descartada tampoco, pero honestamente tenemos tantos problemas tan grandes y que no le estoy poniendo prioridad a eso. El problema del inmueble de San Isidro es un terreno carísimo, pero el edificio ha sido declarado como bien intangible por (el Ministerio de) Cultura y le resta valor comercial”.