El viejo problema

En medio de una entrevista sobre temas económicos, en la parte en que se toca el modelo, María Antonieta Alva, titular del MEF, ha soltado un par de frases que entran de lleno a una problemática mucho más profunda: “En este país las personas todavía no valemos lo mismo. Y mientras funcione así este país, creo que no vamos a salir adelante”.

En las frases hay una obvia presencia del tema de la desigualdad que estos días ha entrado en foco en América Latina. En cierto modo es también una réplica, más clara y más directa, del tema de la inclusión que Ollanta Humala convirtió en una de sus banderas. Aunque entonces no se implicó, como hace Alva, que los excluidos son por definición los discriminados.

En su célebre libro sobre El laberinto de la choledad (1992) Guillermo Nugent se pregunta por qué un peruano + un peruano nunca suma dos peruanos. La irónica formulación va directo a la esencial desigualdad desde la que se clasifica y se divide a los peruanos, y finalmente se posterga a una parte de ellos. Es el laberinto donde no todos valen lo mismo, o incluso no encuentran su propio valor.

Con el título de su novela Todas las sangres (1964) José María Arguedas solo buscó darle un nombre a la variedad del país. Pero inevitablemente con el tiempo la frase viró. Primero hacia un alegato contra el racismo, y después como una forma de implicar que las desigualdades entre los peruanos ya están resueltas, que nos hemos vuelto un mosaico no conflictivo (así lo usaba Alejandro Toledo).

Pero el problema del minusvalor de unos peruanos respecto de otros sigue sobre la mesa, y no se necesita ser un científico social para percibirlo. Los avances parciales a partir del proceso velasquista ayudaron algo, pero no lo resolvieron. Los visitantes extranjeros no dudan a la hora de afirmar que este es un país fuertemente racista.

El avance económico de buena parte de la población en estos 20 años ha mejorado las condiciones de vida, pero no necesariamente las diferencias. La sensación que nos da es que en ese importante par de frases Alva está diciendo que ella percibe una revolución de expectativas en la parte menos igual de la población. Sin duda un tema económico, pero no solo.