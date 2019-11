“Chavimochic es una cruz para mi gestión”, lamenta gobernador Llempén

Trujillo. El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, consideró que el Proyecto Especial Chavimochic es una cruz que tiene que llevar en su gestión dada la paralización de tres años de las obras de la tercera etapa.

Más aún, advirtió que si hasta la última semana de diciembre no se logra firmar la adenda con la constructora brasileña Odebrecht para la continuación de los trabajos y culminación de la presa de Palo Redondo, entonces entregará el proyecto al Gobierno Central.

“Creo que estamos en la etapa final (de las negociaciones). La indicación ha sido expresa del presidente de la República para que con la ministra (de Economía, María Alva) esta semana armemos el equipo para ver la adenda. Este equipo no puede demorarse más de 10 días hábiles, o sea dos semanas que vamos a trabajar intensamente”, anunció Llempén.

En tono enfático afirmó que la decisión está tomada, y si el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo aprueba, se estará firmando el documento para el reinicio de obras en Chavimochic.

Reunión crucial

Llempén expresó que ha conversado con la titular del MEF y el presidente Martín Vizcarra y han quedado que este jueves se tenga agendada la primera reunión.

“Si el MEF no acepta las condiciones, entonces quiere decir que la adenda no va. Porque la conformidad la tiene que dar el MEF y si dice que esto no es procedente, ahí terminan todas las gestiones que nosotros estamos realizando, y yo, inmediatamente, entrego la obra al Gobierno Central. Porque yo no puedo estar cargando ese peso de tener dentro de mi presupuesto más del 66% que representa esa inversión y da una imagen de que nosotros no podemos ejecutar el gasto”, recalcó.

Añadió que el PECh es una cruz para su gestión porque, a pesar de estar paralizado, es imposible que pueda coger un sol de ese presupuesto y transferirlo a otra obra. “Lo que sí se tiene que decir es que no se va a regresar al Estado si es que no se ejecuta ese dinero”, dijo Llempén.