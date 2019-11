Cyber days: Este lunes arranca ofertas de compras por internet

Desde mañana lunes 4 de noviembre hasta el miércoles 6 de noviembre se realizará una nueva edición del Cyber Days, donde participarán más de 70 marcas que ofrecerán descuentos de hasta 80% en algunos productos por comprar vía internet.

Los comercios participantes esperan concretar ventas por más de 70 millones de soles durante los tres días. Asimismo, proyectan que los peruanos gastemos de 126 soles por personas en cada compra.

Al respecto, un reciente estudio de Picodi - justamente - refiere que Perú es uno de los países donde más se usan los dispositivos móviles, para realizar transacciones online en el mundo.

“El valor promedio de compras por este medio es el más bajo (126 soles). Mientras que, los computadores (163 soles) y las tablets (176 soles) invierten más. En cuanto a género y edades, son las mujeres las que suelen generar mayor consumo en este tipo de compras (56 %) y los hombres los que menos (44 %)”, señaló Jaime Montenegro, gerente de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El informe también afirma que durante últimos meses del año, noviembre y diciembre, se realizan un 38% más de pedidos en línea, a diferencia de enero y febrero, en que los usuarios suelen estar menos activos. Siendo las categorías más solicitadas: moda, comida a domicilio, viajes, tecnología y finalmente salud y belleza.

Las ofertas

1. Softys: La compañía de productos higiénicos, tendrá descuentos agresivos en marcas como Ladysoft y Cotidian con un 20% de descuento, en cuanto a Babysec y Elite tendrán ofertas exclusivas a través de los portales web de Tottus.com, PlazaVea.com.pe, Juntoz.com, Inkafarma.com y Wong.pe, y habrá un four pack de Babysec de venta exclusiva en Juntoz.com con un descuento relevante en la categoría.

2. Polígota: La startup especializada en idiomas, ofrecerá descuentos del 40% en el plan de 3 meses, del 50% en el plan de 6 meses y del 60% en el plan de 12 meses. Los precios finales quedarán por esta única vez en 1259, 1449, y 1799 soles respectivamente, con el fin de aprender inglés, francés, italiano, portugués y alemán con la metodología que está revolucionando la forma de aprender idiomas.

3. PlazaClick: El ecommerce de la Cámara de Comercio de Lima tendrá promociones de hasta un 60% de descuento en todas las categorías de su Marketplace durante los 3 días de los Cyber Days en las marcas más representativas del sector moda (Nike, Reebok, Fila, Adidas, etc.) en Electro hogar (Indurama, LG, Samsung), etc.

4. Oltursa: Habrá un 50% de descuento en el pasaje de retorno comprando en sus canales online (website y app móvil) así como Call Center. Puedes viajar a cualquiera de los 23 destinos en su servicio buscama 140° y 160° grados, adquiriendo el pasaje de retorno a 50% de descuento comprando ida y vuelta, para viajar a Máncora, Los Órganos, Arequipa, Huaraz o a cualquiera de los 23 destinos de Oltursa en su servicio buscama 140° y 160° grados.

5. Ésika: La compañía de venta de productos de belleza ofrecerá este 4,5 y 6 de noviembre un 40% de descuento en productos seleccionados, un 30% off extra, agregando más de 90 soles en tu bolsa de compras y además 50% off extra y de regalo un perfume YOU de 30 mil más envío gratis, agregando más de S/140 en tu bolsa de compras.

6. Aeropost: Tendrá un cupón de $10 para compras de $50 a más. Además, tendrá descuentos en los siguientes productos: Polaroid Smart TV de 50 Pulgadas, JBL Auriculares, Dell Computadora Portátil de 15.6 pulgadas, Audio Pet Set de Bocinas, TYLT Cargador Portátil, Linksys Routers, Audio Pet Set de Bocinas, Lego Clásicos Bricks, Modern Home Pebble Freidora de Aire, Igloo Hielera Portátil, Invicta Reloj Speedway para Hombre y Go Power Estación Fuente de Energía.

7. Cuponidad: Una de las cuponeras online más grandes del país ofrecerá entradas para Cineplanet a S/ 32.90 (por 2 entradas 2D + Popcorn gigante recargable + 2 bebidas chicas), ingreso al Coney Park desde S/15.90 para Lima y provincias y entradas a Mundo Bloque por S/9.90 en el Open Plaza de Angamos.

Entre las participantes se encuentran Estilos, Claro, Ilaria, Cool Scooter, Yourwatch, Movil Bus, Guess, Marathon, Quantum Sport, Anker, Ésika, Cyzone, Groupon, Parker, Hoteles Costa del Sol, Colloky, Viva Air, Cuponatic, Ofertop, Europ Assistance, PayU, Adidas, Reebok, Oltursa, Kronotime, Wong, Metro, Aerolíneas Argentinas, Tienda Mía, Assist Card, Lumingo, PagoEfectivo, Cuponidad, Lucas y los descuentazos, Perú Bazar, Avianca, Renzo Costa, Softys, Aeropost, Busca Libre, Juntoz.com, Plaza Vea, Tay Loy, PlazaClick, Decameron, Los Portales Hoteles, CCL Virtual, MBO, Pionier, Squeeze, Norton, Gzuk, Fitsme, Kitchen Center, Políglota, Baby Cottons, Ballerinas, entre otras.