Tia María: OEFA ya se encuentra supervisando las obligaciones ambientales de Southern

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, reafirmó el compromiso del Gobierno de promover las inversiones sostenibles, y recalcó que estas, no solo deben ser económica y ambientalmente viables, sino también deben presentar la viabilidad social. En ese sentido, reafirmó que el Gobierno nacional no va a imponer el proyecto minero Tía María por no existir las condiciones sociales.

Durante su visita a la ciudad de Arequipa, la titular del sector sostuvo que el Estado apuesta por el diálogo y el entendimiento para alcanzar consensos que den sostenibilidad a las inversiones en beneficio del país. “Estos proyectos deben mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos en especial de aquellos que se ubican en las zonas aledañas a los proyectos”, señaló.

Asimismo, exhortó al sector privado a trabajar de manera más cercana con las poblaciones locales y con una mayor responsabilidad, “Las empresas están llamadas a tener un trabajo con la sociedad de mayor apertura, de mayor transparencia y de generación de confianza porque es la empresa la que va a tener a las poblaciones locales como aliadas durante muchos años”, manifestó.

Sobre el desarrollo del Valle del Tambo y de Arequipa, Muñoz Dodero, sostuvo que trasciende al proyecto minero Tía María, “Estamos impulsando diversos proyectos en esta localidad para avanzar en el cierre de brechas en salud, educación, agua y saneamiento”, aseguró.

Cabe precisar que en el caso del proyecto Tía María, el OEFA es el único organismo encargado de la fiscalización ambiental que comprende las funciones de evaluación, supervisión y sanción para garantizar el cumplimiento de la normativa socioambiental. Ninguna otra instancia nacional, regional o local puede desarrollar esta función fiscalizadora.

Supervisión del OEFA

Al respecto, Tessy Torres, presidenta del Consejo Directivo del OEFA, confirmó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental se encuentra en la zona desde ayer, supervisando las obligaciones ambientales de la empresa minera. “El objetivo es verificar y actuar de inmediato, incluso preventivamente si es que hay algún aspecto que no está desarrollándose como es debido en el marco de las obligaciones”, afirmó.

El OEFA tendrá la tarea de supervisar lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, que incluye el cumplimiento de los compromisos y acciones que ha realizado la empresa a la fecha, y que estén conforme a las condiciones previstas en dicho instrumento ambiental y los permisos o autorizaciones vinculadas.

En ese sentido, revisará el estado de las plataformas, instalaciones auxiliares, campamento, talleres de equipo pesado, accesos, residuos y otros componentes que correspondan.