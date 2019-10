Proinversión: Se adjudicaron tres proyectos eléctricos para Tumbes, Piura, Huánuco y Ucayali

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) adjudicó a la empresa Cobra Instalaciones y Servicios las concesiones de tres proyectos de enlaces eléctricos para afianzar el suministro eléctrico en Tumbes, Piura, Huánuco y Ucayali.

Se trata de los proyectos “Enlace 500 kV La Niña – Piura, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas” de 87 km, “Enlace 220 kV Pariñas – Nueva Tumbes, Subestaciones y Ampliaciones Asociadas” de 158 km y “Enlace 220 kV Tingo María – Aguaytía, Subestaciones, Líneas y Ampliaciones Asociadas” de 73 km.

El ente promotor detalló que las concesiones se otorgaron bajo la modalidad de “Concurso de Proyectos Integrales” a un solo adjudicatario. Este se encargará del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de los proyectos.

La empresa Cobra Instalaciones y Servicios ganó la buena pro al ofertar un monto de inversión total, por los tres enlaces, de 90,7 millones de dólares y un costo total de operación y mantenimiento anual de 3,9 millones de dólares.

Siete empresas calificaron como postores y solamente seis presentaron sus ofertas económicas, permitiendo un proceso competitivo y transparente. Las empresas precalificadas fueron Celeo Redes, Interconexión Eléctrica, Conelsur, Alupar Inversiones Perú, Terna Plus, Aages Development Canadá, y Cobra Instalaciones y Servicios. Terna Plus no llegó a presentar una propuesta económica.

El director de portafolio de proyectos de Proinversión, Gustavo Ibargüen Chávarri, señaló que para los siguientes dos años se está trabajando con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en la adjudicación de cinco proyectos más, los cuales permitirán cubrir brechas en el sector.