Pensiones: el panorama en Perú y Chile

Si hay un tema que tienen en común peruanos y chilenos, es el sistema de jubilación y las bajas pensiones.

Y es que el modelo previsional en nuestro país es una replica de lo que se instauró en 1980 en Chile, aunque con “algunos matices”, según refiere Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra. Primero, a diferencia de Chile, en nuestro país se mantiene el sistema nacional de pensiones, el cual no genera rentabilidades y después de aportar por 20 años consecutivos y cumpliendo los 65 años uno puede jubilarse, siendo el monto mínimo de pensión S/ 500 y un máximo de S/ 893.

Las AFP

Respecto al sistema privado, "tenemos un modelo que se basa en principios de la AFP chilena, con cuentas de capitalización individual", indica Ferrini, pero agrega "que en el camino se han hecho mejoras".

Hoy en Chile se reclama una reforma profunda de las AFP ante las bajas pensiones que se percibe. En ese país existen hasta siete administradoras (la última, AFP Uno, empezó operaciones el pasado 1° de octubre) y cinco tipos de Fondos. En Perú, cuatro: AFP Integra, Prima AFP, Hábitat y ProFuturo; y solo tres tipos de Fondos (ver infografía).

A estas comparaciones se suma que “la tasa de reemplazo en el sistema chileno es baja. Ha llegado a solo el 36,9% sobre el sueldo de un afiliado. En el caso peruano es del 44,5%. Y eso sucede porque en el vecino país hay tope de aportes”, explica Jorge Guillén, exvicerrector de investigación de Esan.

En efecto, la tasa de aportes en Chile es de 10% sobre el sueldo que se va directamente al fondo del afiliado, sin embargo, estaría probado que dicho monto sería insuficiente para que –cotizando por 30 años– se logre una pensión que sea similar al salario que una persona percibió durante su vida. De hecho, en el país del sur se propuso a fines del año pasado el incremento del aporte a 14%.

En Perú esa posibilidad "sería una medida antipopular" por lo que se tendría que buscar otras formas de subir las pensiones, afirma Guillén.

En esa línea, el gerente de AFP Integra propone la integración entre la ONP y la AFP, con la finalidad de que el sistema asegure una pensión mínima a todos los peruanos –en Chile se llama Pilar Solidario–, así como una pensión mayor “que esté alineada con tu esfuerzo de ahorro, que por su condición de su vida laboral no logra una pensión, el Estado debe ver la manera de complementarlo”, refiere Ferrini.

Libre disposición

Un tema que se ha escuchado a raíz de las protestas en Chile es la posibilidad de retirar sus fondos anticipadamente. En Perú ya existe y se llama Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) que permite al afiliado retirar hasta el 95,5% de sus fondos, aunque no todos están de acuerdo con su vigencia.

Enfoque

“Mayor pensión y para todos”

Humberto Campodónico, Profesor de San Marcos e investigador de Desco

El sistema de pensiones en Perú es más flexible –nos permiten retirar el 95,5%–, pero nuestra tasa de reemplazo es similar a la de Chile. Y ese es el reto: ¿qué mecanismo establecer para obtener pensiones dignas?

Una propuesta es que se analice y estudie Pensión 65 para convertirse en una pensión para todos, similar al Pilar Solidario que existe en Chile.

Pero a la par analizar ¿cuál es el esquema actual? Que los dueños de las AFP tienen toda nuestra plata y la mueven entre sus empresas, cobrando una comisión así pierdas en tu fondo.

No existe una rotación de administradores cuando no obtuvieron rentabilidad, como se hace en Inglaterra. Pese a que se ha propuesto a los bancos que ingresen a las licitaciones, no se da. Es una reforma que se puede hacer.

El dato

- Afiliados. En Chile existen 5 millones 549 mil personas afiliadas a las AFP. En Perú son cerca de 7 millones de cotizantes.

- Jubilados. En el país del sur existen 1,6 millones de jubilados. Perú cuenta con 758 mil pensionistas.