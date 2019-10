Exportaciones sin mejoras a poco de terminar el año

Por: Christian Alcalá P.

Un eje importante para que la economía peruana llegue al 3% estimado por el gobierno es el intercambio comercial que tiene nuestro país con el mundo. Sin embargo, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las exportaciones e importaciones peruanas no tendrían un buen año debido a factores externos e internos.

La multilateral estima que las exportaciones peruanas cerrarían el año llegando a los US$ 45.515 millones, monto menor al que se llegó en el 2018 (US$ 49.066 millones). El mismo horizonte tienen las importaciones, que también descenderían y alcanzarían los US$ 40.378 millones frente a los US$ 41.870 millones que se registró el año pasado.

Factores

Al respecto, Alfonso Bustamante, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), señaló que en el periodo de enero-junio del año en curso, las exportaciones registraron una caída de -9%, sin embargo, mostraron una ligera recuperación, y en el acumulado enero-julio llegó al -7,5%.

Asimismo, indicó que el efecto de esta caída se debe a que las exportaciones tradicionales al mes de julio cayeron en 11,3%, viéndose afectado principalmente por la menor demanda del cobre por parte de China, nuestro máximo comprador mundial. “No creo que vayamos a tener las mismas exportaciones del 2018, la razón es la guerra comercial que a nosotros nos afecta”, sostuvo Bustamante.