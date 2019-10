Halloween: Seis claves para no gastar más de 50 soles este 31 de octubre

A pocos días de celebrarse este 31 de Octubre, Halloween, muchos planes puede resultar muy divertidos, sin embargo, el presupuesto con el que se cuente puede llegar a ser un gran limitante.

Es por esta razón que www.holaandy.com brindan algunos consejos para celebrarlo pero un presupuesto mínimo de 50 soles.

- Celebra en tu casa. Salir o invertir en una fiesta temática puede llegar a ser un gasto innecesario si es que se trata de divertirse y pasar un momento agradable con la familia y amigos. Con la compra de algunos bocadillos y con que cada invitado traiga un aperitivo a su hogar será más que suficiente. Su presupuesto no debe exceder los S/.50

- Disfraz amateur. No es necesario comprar o alquilar un difraz. Con que se utilice su imaginación para disfrazarse con algunas prendas que se tenga en casa es más que suficiente. Recuerde, no se trata de qué se ponga sino de divertirse.

- Maquillaje con tutorial. Para completar su look de Halloween, no hay mejor que llevar un espeluznante maquillaje. Para lograrlo no se necesita ser un experto. Por estas fechas suelen publicarse varios tutoriales en la red que le pueden ayudar a tener ese look de infarto. Su presupuesto no será mayor a los S/.50

- Compre al por mayor. Si se trata de ofrecer dulces a los niños, no hay mejor inversión que comprar al por mayor. Así se evitará gastar costos adicionales y demás si es que lo compra en alguna tienda. Si tiene amigas que son mamás pueden aprovechar las ofertas y dividir la cuenta.

- Entretenimiento gratis. Las municipalidades y centros culturales suelen ofrecer diversas actividades para el público en general de manera gratuita. Aprovéchelas. Puede revisar en la página web de su distrito. Solo invertirá en sus pasajes de ida y vuelta a casa.

- Dinero de emergencia. Si se trata de cubrir algún gasto inesperado o si opta por invertir un poco más de su presupuesto, puede apoyarse de páginas webs que le prestan dinero en una hora.