Entérese cómo convencer a su jefe para que le aumente el sueldo

En una encuesta realizada entre trabajadores de Estados Unidos, uno de cada tres dijo que buscaría un nuevo empleo si no recibía un aumento de sueldo en los siguientes 12 meses, según la página Glassdor.com Pero los aumentos de sueldo son difíciles de conseguir. Y no suelen ser tan generosos como nos gustaría.

Si crees que has estado haciendo un trabajo sobresaliente y te mereces una mayor compensación, hay algunos pasos que debes seguir antes de poner pie en la oficina de tu jefe. Te damos algunos consejos.

Lo que vales

Debes estar preparado para hablar sobre por qué te mereces un aumento, por qué debes recibirlo ya y cuánto más debes cobrar. El momento que elijas es muy importante. También debes investigar y cuantificar cómo de valioso eres para tu empresa, comparando con el resto del mercado. “No vayas sin estar preparado”, dice Lindsey Pollak, experta estadounidense en temas de empleo.

Cuánto tiempo debes prepararte

Los expertos sugieren que debes prepararte durante varios meses antes de pedir el aumento. “Conseguir un aumento empieza seis meses antes, cuando empiezas a sobresalir y añadir valor a tu organización”, dice Alan Kearns, consultor laboral de Canadá.

Cuándo hacerlo: en el momento adecuado.

Si tu empresa está pasando por dificultades o se está reorganizando, probablemente no sea el mejor momento para pedir más dinero.

No utilices a tus colegas como palanca.

Los salarios son más transparentes de lo que solían ser en el pasado y puede ser que sepas que tu colega que hace el mismo trabajo que tú, gana más. Esto no significa que debas mencionarlo. Mejor, menciona los precios de mercado para tu puesto y experiencia en tu ciudad. “¿Mencionar el salario de un colega como justificación para tu aumento?”, dice Kate Southam, consultora laboral en Australia. “Muy, muy, muy malo para tu carrera”.

Investiga geográficamente

Pero sé cauto cuando compares tu trabajo con el resto del mercado, porque los salarios varían mucho según el lugar. Algunas asociaciones profesionales locales pueden darte información sobre niveles salariales.

Argumenta

Tienes que defender tu petición desde un punto de vista económico. “¿Cuándo has demostrado ser muy valioso y un gran recurso para la organización?”, es una de las preguntas que debes hacerte, según Simon North, experto británico en desarrollo profesional. “Utiliza cuantas más medidas objetivas puedas. Muestra cómo tus acciones e iniciativa han ahorrado dinero a la empresa o conseguido ingresos extra”.

Si es posible, evita quejarte o utilizar lenguaje negativo

Puede ser que los tiempos hayan sido difíciles para todos. Quizás nadie haya recibido un aumento en tres años. Quédate con las cosas buenas que has hecho para merecer el dinero, y deja tus razones personales o la negatividad fuera.

Ve más allá del sueldo

Una mejora de tu vida laboral no tiene por qué basarse en el dinero que hay en tu cuenta. “¿Qué hay de cosas como trabajar desde casa?”, dice Kearns. “¿Quizás un pequeño cambio? ¿Qué tal si te mandan a algún curso? Hay todo tipo de cosas que puedes negociar y pueden tener beneficios a largo plazo para ti”. Si tu organización no tiene suficiente dinero líquido o crees que no tienes muchas posibilidades de lograr el aumento, considera pedir más tiempo de vacaciones o un horario más flexible.

Y si todo falla...

No utilices la intimidación

Quizás estás preparado para dejar el trabajo si no te dan el aumento, pero no tiene sentido que se lo digas a tu jefe. “No lo digas nunca antes de tiempo”, dice Southam. “A nadie le gusta recibir amenazas, tampoco a tu jefe”.

Prepárate para un no

Si tu jefe te dice que no, no tiene que ser el final del tema. Pregunta si estaría dispuesto a volver a evaluarlo en seis meses. “Y, si vuelvo en seis meses, ¿qué es lo que debo haber conseguido para que tu respuesta sea un sí?”, dice Pollak.

Sigue construyendo tu marca

Si no tienes éxito, o incluso si sí lo tienes, sigue buscando la excelencia. “Haz un gran trabajo, pero si no consigues que te recompensen donde estás, crearás oportunidades para ti, para tener otras opciones”, explica Kearns. “Y cuando tienes más opciones, tienes mucho más poder de negociación”.

Hazlo de forma más inteligente

Consíguete un mentor. Uno de los recursos más útiles para tu futura carrera es contar con alguien de tu industria con más experiencia que tú. “Normalmente no es tu jefe, sino alguien de tu empresa, quizás de otra generación, un poco mayor que tú, que conoce el lugar y sabe lo que es apropiado”, afirma Pollak.

Un mentor te puede ayudar a decidir cuando es un buen momento para pedir un aumento y cuánto debes pedir. "Esto puede ser muy útil", dice.

