Renta Joven: el camino para alquilar una casa

Ser joven e independizarse. O tener una familia y buscar la vivienda propia. Son metas que miles de peruanos buscan alcanzar. Pero las altas cuotas que uno debe pagar por una hipoteca hacen más difícil llegar al objetivo. Ante tal escenario, la opción que queda es el alquiler.

En agosto pasado, el Gobierno lanzó el programa Renta Joven, que justamente busca ayudar a las personas de entre 18 y 40 años a pagar parte del alquiler de una vivienda. Generó alta expectativa y miles de inscritos. Tantos que el Ministerio de Vivienda ya anunció una segunda convocatoria para noviembre.

PUEDES VER Fondo MiVivienda: transfieren 100 millones de soles para bonos de Techo Propio

Pero, entre inscribirse, calificar y obtener el bono aún queda buen trecho por recorrer.

Daiyanne Arlette tiene 24 años y no logró anotarse al programa de subsidio del fondo MiVivienda. Le dijeron que su sueldo de part-time no iba a ser suficiente para calificar. “Me dijeron que al menos debía ganar el básico”, señaló. No preguntó más.

Inés Mestanza, peruana de nacimiento y casada con un mexicano, tampoco aplicó. Según el reglamento, solo pueden postular peruanos.

PUEDES VER Ministerio de Vivienda trasladará a familias para que conozcan proyectos inmobiliarios

Pero Inés anota algo adicional. Dice que el ingreso máximo que se pide por grupo de postulantes (S/ 3.538) puede ser una traba. “¿Y si hoy gano más pero tengo un contrato que no es indefinido y mis ingresos se reducen, qué pasa con el alquiler?”, se pregunta.

No obstante, a la fecha existen 323 peruanos que lograron ser los primeros en calificar a uno de los bonos. Lo que sigue ahora es -quizá- el proceso más largo: buscar una vivienda que cumpla con los requisitos del programa Renta Joven.

Buscando dónde vivir

“Supongamos que la persona calificó. Ahora debe elegir un inmueble verificando el precio y obviamente las condiciones que te pide el Fondo Mivivienda”, recuerda el abogado Jorge Luis Gonzales, de la notaría Gonzales Loli.

PUEDES VER En Arequipa se podrán comprar casas con S/ 58 000

Efectivamente. La vivienda debe contar con servicios básicos tales como agua, luz, desagüe, ambiente multiuso, por lo menos un dormitorio, baño con puerta, ducha. Y debe contar con conformidad de obra y la declaratoria de fábrica de la municipalidad del distrito.

Y todo ello, considerando que el valor del alquiler debe oscilar entre S/ 750 y S/ 1.560 al mes, incluyendo el mantenimiento. Cuando uno entra al buscador de una web inmobiliaria hay poco de dónde elegir.

"El propietario debe presentar su partida registral donde figure su nombre. Además, se debe verificar si el inmueble que te arrienda no está hipotecado, porque podría generar un problema a futuro", resalta el notario.

PUEDES VER Renta Joven: nueva convocatoria de 3 mil bonos se lanzará en noviembre

Sobre el contrato

Si ya cuentas con el visto bueno del arrendatario, acuerda la firma del contrato. Pero se debe realizar en una notaría. Así lo exige el programa Renta Joven.

Y ese es el otro paso en todo este proceso: pactar primero el precio del inmueble, así como la garantía, que en Perú suele ser equivalente a dos meses de renta.

Además de ello, considerar el costo del trámite en la notaría, que en promedio puede oscilar entre S/ 300 y S/ 400. Todo depende de la zona donde se acude a realizar el referido trámite.

"La norma ha establecido un formulario único de arrendamiento (FUA), un formato donde se colocan los datos del propietario e inquilino, la forma del pago que debe ser bancarizado, la garantía, y cláusulas adicionales que se pacten. Se verifica la firma y se registra de forma directa", explica Gonzales.

Al cierre de esta edición, el Fondo MiVivienda cuenta con tres notarías afiliadas en Lima donde el FUA se puede realizar en una hora.

Luego de ello, el joven calificado por Renta Joven puede acercarse al Fondo MiVivienda para que le activen el beneficio.

PUEDES VER Fondo Mivivienda: Lima cuenta con una oferta inmobiliaria de 39 mil 532 viviendas

"Pienso que este programa va a formalizar los alquileres, se van a evitar estafas y que los inquilinos no paguen por que el Fondo hará un seguimiento del cumplimiento del alquiler", refiere Gonzales.

Algunos consejos para el bono

- Se recomienda para quienes van a inscribirse identificar primero la vivienda que alquilarán. La finalidad es que el Fondo MiVivienda verifique la conformidad del inmueble.

- Los pagos de alquiler se deben realizar una vez al mes, no dos o más cuotas, según la última modificación que hizo el Gobierno al reglamento de Renta Joven.

- Los primeros beneficiarios del programa fueron de Lima, Arequipa y Trujillo. Se espera que en la segunda etapa Renta Joven llegue a nuevas ciudades del país. Tentativamente serían Ica y Piura.

PUEDES VER Gobierno impulsará la entrega de 212 mil viviendas al 2021

Datos

- Bono. El subsidio es de S/ 500 pero solo S/ 350 se destinan al alquiler. Los otros S/ 150 se ahorran cada mes, por cinco años, en una cuenta, para la cuota de una vivienda propia.

- Beneficiarios. La primera convocatoria beneficiará a 2.000 personas. La segunda, a 3.000 jóvenes.