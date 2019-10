Salarios mensuales en Latinoamérica oscilan entre US$ 744 y US$ 45

Agencias

En Latinoamérica, las más recientes protestas que se han desencadenado en Chile han hecho que resurjan las dudas sobre el costo de vivir en esta región. Es decir, el valor de los bienes y servicios que los hogares tienen que pagar para verse satisfechos.

Ante este panorama, en primer lugar se tiene que hablar de los sueldos porque en base a ellos calcularemos cuánto es que tenemos que desembolsar para adquirir productos o servicios.

En ese sentido, según la Fundación Sol , entre los países que figuran con los salarios más altos de la región se encuentran Panamá con US$ 744, seguido de Paraguay con US$ 370 y Honduras con US$ 371.

En tanto, Perú se encuentra en el décimo segundo puesto con un salario de US$ 283. No obstante, las naciones que se encuentran últimas en la lista son Haití con US$ 161, México con US$ 138 y Venezuela con US$ 45.

De igual forma, de acuerdo a la información suministrada por el medio británico BBC, si nos referimos a la canasta básica, el costo de algunos de los productos más comunes como el arroz, azúcar o la leche no baja de los US$ 0,50 si se habla de lo estimado en las ciudades de Buenos Aires, Santiago de Chile y México DF.

En relación con el precio de alquiler de un departamento con un dormitorio en una zona céntrica, el valor más alto de la región se da en Chile con US$ 433, seguido de Perú (US$ 384) y México (US$ 321), según datos de la página web Preciosmundi.

Respecto al transporte público (bus y tranvía) en las ciudades de América Latina, según Statista, los precios promedios de un pasaje en algunas ciudades fluctúan entre US$ 1,33 (Río de Janeiro) y US$ 0,29 (Ciudad de México). En el caso específico de las tarifas del metro existe un rango de US$ 1,22 (Brasilia) y US$ 0,44 (Lima).

En el caso de la tarifa residencial de energía eléctrica, en base a los datos de un estudio realizado por la consultora SEG Ingeniería, Uruguay tiene el precio más alto de Sudamérica (US$ 256), seguido por Brasil (US$ 208) y Chile (US$ 186).

Ahora, si apuntamos al precio del agua por metro cúbico, los valores van desde los US$ 0,48 (Puebla, México) hasta los US$ 2,05 (San Salvador, El Salvador), de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile.

Por último, cabe indicar que indicadores relevantes para las familias tales como la salud y educación han sido excluidos del análisis.

El alto costo de vida en Chile

Si nos dirigimos al caso de Chile, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de dicho país, el salario mínimo actual es de US$ 414. En ese sentido, el transporte es el segundo gasto más importante de las familias, seguido por la vivienda y los servicios básicos, según la Encuesta de Presupuestos Familiares.