Ganancias de Twitter cayeron en casi 100% en el tercer trimestre del año

La red social Twitter sorprendió a muchos al anunciar sus resultados financieros, ya que obtuvo una utilidad neta de US$ 36,5 millones en el tercer trimestre del 2019, representando una caída del 95,3% frente a las ganancias registradas en el periodo julio-setiembre del 2018, donde reportó US$ 789,2 millones, según informó la agencia EFE.

Asimismo, la facturación (ingresos) de la red social llegó a los US$ 823,7 millones en el tercer trimestre del año, por encima de los US$ 758,1 millones que se registraron en similar periodo del año pasado, mostrando un alza de 8,6%, por debajo de los US$ 876 millones que estimaron algunos analistas.

Este anuncio hizo que las acciones de la red social en la Bolsa de Nueva York cayeran en 20,81%, teniendo un valor de US$ 30,71 cada acción.

Publicidad cae

Con respecto a la evolución de los usuarios que tiene Twitter, la red social afirmó que la cantidad de personas que usan su plataforma aumentó en 6 millones diarios desde el segundo trimestre del presente año.

La razón principal que dio Twitter ante la abrumante caída en el tercer trimestre del año fue que sus ingresos se desaceleraron bruscamente por errores técnicos que dañaron su negocio publicitario.

“No hay nada en el trimestre que cambie nuestra estrategia o los fundamentos a largo plazo de Twitter”, dijo en una nota Ned Segal, director financiero de la compañía, quien se reafirmó en su compromiso de continuar invirtiendo para que se siga incrementando la audiencia de la red social y así los anunciantes vuelvan a confiar en la plataforma.

La red social indicó que los problemas de privacidad que se relacionan con su negocio les seguirá afectando en su rendimiento y se verá reflejado en los resultados del 2020.

Cifras acumuladas

Cabe precisar que en los nueve primeros meses del año, Twitter ganó US$ 1.347 millones de dólares, lo que representa un 41,7 % más que los US$ 950 millones que acumuló en ese periodo del 2018.

Además, entre enero y setiembre del 2019, los ingresos de la empresa sumaron los US$ 2.452 millones, un 14,9 % más en comparación con los US$ 2.134 millones facturados durante los primeros tres trimestres del año anterior.